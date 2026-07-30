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एक ही दिन में नहीं हो परीक्षा, पेपर लीक पर मिले मुआवजा; शशि थरूर ने नंदन नीलेकणि को दिए 5 सुझाव

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।
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शशि थरूर ने अपने पत्र के अंत में कहा कि जंतर-मंतर और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे युवा कोई अनुचित लाभ नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वे निष्पक्षता, पारदर्शिता और सम्मान की मांग कर रहे हैं।

एक ही दिन में नहीं हो परीक्षा, पेपर लीक पर मिले मुआवजा; शशि थरूर ने नंदन नीलेकणि को दिए 5 सुझाव
नंदन नीलेकणी और शशि थरूर।

Shashi Tharoor: देश में परीक्षा तंत्र में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स के अध्यक्ष नंदन नीलेकणि को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में थरूर ने भारत की वर्तमान परीक्षा प्रणाली को संरचनात्मक रूप से पुरानी, नैतिक रूप से थकी हुई और बौद्धिक रूप से मृत करार देते हुए इसमें आमूलचूल बदलाव के लिए कई क्रांतिकारी सुझाव दिए हैं। थरूर ने प्रो. के राधाकृष्णन समिति की 101 सिफारिशों के लागू न होने का जिक्र करते हुए उम्मीद जताई कि नीलेकणि के नेतृत्व में दिए जाने वाले सुझावों पर सरकार गंभीरता से ध्यान देगी। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक शशि थरूर ने नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाली कमेटी को पांच सुझाव दिए हैं।

1. एक ही दिन में नहीं ली जाए परीक्षा

शशि थरूर ने इस पत्र में कहा कि भारत की मौजूदा परीक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा दोष इसका एक ही दिन में आयोजित होने वाला अत्यधिक तनावपूर्ण ढांचा है। एक ही रविवार को 30 लाख छात्रों का परीक्षा में बैठना पेपर लीक, सर्वर क्रैश और धांधली के अवसर पैदा करता है। उन्होंने सुझाव दिया कि अमेरिका के GRE और SAT की तर्ज पर पूरे देश के हर जिले में सुरक्षित परीक्षा केंद्र बनाए जाएं, जहां साल में कई बार परीक्षाएं आयोजित हों। छात्र अपने सर्वश्रेष्ठ स्कोर के आधार पर दाखिला पा सकें। इसके अलावा थरूर ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी और क्रिप्टोग्राफिक तकनीक से तैयार डायनामिक प्रश्न बैंकों का इस्तेमाल हो, ताकि किसी भी दो छात्रों को एक जैसा प्रश्न पत्र न मिले। इससे पेपर लीक का पूरा नेटवर्क खुद-ब-खुद ध्वस्त हो जाएगा।

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2. रटने वाले नहीं, सोचने वाले छात्र तैयार करें

थरूर के मुताबिक, मौजूदा परीक्षाएं केवल रटने की क्षमता और तेज गति का परीक्षण करती हैं, जिससे देश में करोड़ों रुपये का असंगठित और शोषक कोचिंग उद्योग खड़ा हो गया है। इससे अमीर शहरी छात्रों को फायदा होता है और गरीब व ग्रामीण छात्र पिछड़ जाते हैं। उन्होंने प्रवेश के लिए एक होलिस्टिक एडमिशन मैट्रिक्स का सुझाव दिया, जिसमें प्रवेश परीक्षा स्कोर के अलावा माध्यमिक स्कूल का प्रदर्शन, लिखने की कला और विभिन्न गतिविधियों को भी प्राथमिकता दी जाए।

3. विश्वविद्यालयों को मिले आजादी

शशि थरूर अपने इस खुले पत्र में आगे लिखते हैं, परीक्षा सुधार तब तक बेअसर रहेंगे जब तक हमारे विश्वविद्यालय पुराने ढर्रे पर चलते रहेंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता दी जाए ताकि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्लाइमेट साइंस और एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक विषयों को अपने सिलेबस में शामिल कर सकें। हर स्नातक कार्यक्रम में अनिवार्य इंटर्नशिप, लैब रिसर्च और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स शामिल किए जाएं।

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4. परीक्षा प्रणाली में बदलाव

कांग्रेस सांसद का मानना है कि भारत में स्नातक कर चुके युवाओं के बीच 40% बेरोजगारी का मुख्य कारण शिक्षा और बाजार की जरूरतों में बेमेल होना है। यही वजह है कि युवा सरकारी क्लर्क की नौकरियों के लिए भटक रहे हैं। वह कहते हैं कि सरकार तुरंत उन सभी खाली पदों को भरे जिनके लिए अभ्यर्थी पहले ही परीक्षाएं पास कर चुके हैं लेकिन सूची में लंबित हैं। दर्जनों अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं के बजाय साल में दो बार राष्ट्रीय लोक सेवा अभिरुचि मूल्यांकन (National Public Service Aptitude Assessment) आयोजित किया जाए।

5. नेशनल टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स एक्ट की मांग

थरूर ने कहा कि पिछले कुछ सालों में बार-बार हुई प्रशासनिक विफलताओं के लिए केवल मंत्री ही नहीं, बल्कि निचले स्तर के जिम्मेदार अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए और उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नेशनल टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स एक्ट जैसा एक ऐसा कानून बने जो परीक्षा रद्द होने पर प्रभावित छात्रों को वित्तीय मुआवजा देने की गारंटी दे। इसके अलावा, परीक्षाओं के लिए एक पूरी तरह से स्वतंत्र लोकपाल नियुक्त किया जाए, जो मंत्रालय से अलग रहकर सुरक्षा प्रोटोकॉल का ऑडिट करे और छात्रों की शिकायतों का पारदर्शी समाधान करे।

शशि थरूर ने अपने पत्र के अंत में कहा कि जंतर-मंतर और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे युवा कोई अनुचित लाभ नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वे निष्पक्षता, पारदर्शिता और सम्मान की मांग कर रहे हैं। उन्होंने नीलेकणि से आग्रह किया कि 100 साल पुरानी और ढहती हुई व्यवस्था में पैचवर्क करने के बजाय भारत के युवाओं के लिए एक मजबूत और विश्वस्तरीय शिक्षा प्रणाली का निर्माण किया जाए।

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लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


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