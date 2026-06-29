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शशि शेखर से सवाल: UP में अखिलेश के लिए 'वजूद' की लड़ाई, संसद में BJP को क्यों चाहिए बहुमत दो-तिहाई?

Shubham Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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देश के 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यूपी में अखिलेश यादव के लिए यह वजूद की लड़ाई है, जहां उनका मुकाबला योगी आदित्यनाथ की कड़क कानून-व्यवस्था से है। 

शशि शेखर से सवाल: UP में अखिलेश के लिए 'वजूद' की लड़ाई, संसद में BJP को क्यों चाहिए बहुमत दो-तिहाई?

भारतीय राजनीति में अगले कुछ महीने बेहद हलचल भरे होने वाले हैं। 'लाइव हिंदुस्तान' के खास कार्यक्रम "शशि शेखर से सवाल" के ताजा एपिसोड में हिंदुस्तान के एडिटर-इन-चीफ शशि शेखर ने देश के मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक हालातों पर खुलकर बात की। इस चर्चा में उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्षेत्रीय दलों का भविष्य और केंद्र सरकार के कुछ बड़े गुप्त एजेंडों को लेकर कई दिलचस्प बातें सामने आईं।

7 राज्यों का चुनावी चक्रव्यूह और क्षेत्रीय दलों का संकट

आने वाले समय में देश के 7 राज्यों- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। शशि शेखर के मुताबिक, इन चुनावों में सबसे बड़ा मुकाबला उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए किसी 'वजूद की लड़ाई' से कम नहीं है।

इसके साथ ही, देश में क्षेत्रीय पार्टियों के अंदर मची टूट-फूट पर भी गहरी चर्चा हुई। शिवसेना (उद्धव गुट) के सांसदों के टूटने की खबरों का हवाला देते हुए बताया गया कि भारतीय राजनीति अब पूरी तरह बदल रही है। आज की जो बीजेपी है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में काम करती है, जो पुरानी अटल-आडवाणी के दौर की बीजेपी से काफी अलग और आक्रामक है। यह बीजेपी चुनाव जीतने और फैसले लागू करने के लिए किसी भी हद तक जाने का माद्दा रखती है।

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तो इसलिए बीजेपी को चाहिए 'दो-तिहाई बहुमत'

इस शो में एक बहुत बड़ा खुलासा केंद्र सरकार की रणनीतियों को लेकर किया गया। शशि शेखर ने बताया कि NDA सरकार आखिर क्यों संसद में दो-तिहाई बहुमत जुटाने के लिए इतनी बेताब है। सरकार के पास दो ऐसे बड़े एजेंडे हैं, जिन्हें बिना इस जादुई आंकड़े के पूरा नहीं किया जा सकता:

परिसीमन: इसके तहत देश में लोकसभा और विधानसभा की सीटों की सीमाओं को नए सिरे से तय किया जाना है, जिससे सीटों की संख्या भी बदल सकती है।

एक देश, एक चुनाव: सरकार पूरे देश में लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराना चाहती है। इसके लिए संविधान में बहुत बड़े बदलाव करने होंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि जिस दिन भी सरकार के पास संसद में यह जरूरी आंकड़ा (दो-तिहाई बहुमत) हो जाएगा, वह बिना किसी देरी के संसद का विशेष सत्र बुलाकर इन कानूनों को पास करा देगी।

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यूपी की सियासत: योगी का इकबाल और अखिलेश की चुनौतियां

उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर काफी गरमागरम चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के उस दावे पर भी बात हुई, जिसमें उन्होंने सपा में बड़ी टूट होने और कुछ सांसदों के पाला बदलने की बात कही थी, हालांकि अखिलेश यादव ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है।

शशि शेखर ने अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए कहा कि वे एक प्रगतिशील मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने एक्सप्रेसवे, हेल्पलाइन और पुलिस के आधुनिकीकरण जैसे कई अच्छे काम किए। लेकिन उन्हें हमेशा अपने पारिवारिक और राजनीतिक बैगेज (पुरानी छवि) का नुकसान उठाना पड़ा। बावजूद इसके, पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का ऐसा मजबूत समीकरण बनाया कि अपने पिता मुलायम सिंह यादव से भी ज्यादा सीटें जीतकर सबको चौंका दिया।

दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राज्य में एक अलग ही दबदबा है। कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर वे एक बेहद कड़क और सफल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। उनकी लोकप्रियता सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी उनकी भारी मांग है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प और कांटे का होने वाला है।

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पंजाब चुनाव और आम आदमी पार्टी के सामने अस्तित्व का संकट

उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब का विधानसभा चुनाव भी बेहद नाजुक मोड़ पर है। दिल्ली की सत्ता हाथ से जाने के बाद अब पंजाब ही आम आदमी पार्टी (AAP) का आखिरी मजबूत गढ़ बचा है। शशि शेखर के मुताबिक, राजनीतिक जानकारों की मानें तो अगर 'आप' इस बार पंजाब का चुनाव हार जाती है, तो उसके राजनीतिक अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगेगा।

दूसरी तरफ, भारतीय जनता पार्टी ने भी पंजाब को लेकर अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी है। बीजेपी इस बार अपने पुराने सहयोगी अकाली दल के साथ गठबंधन करने के मूड में नहीं है, बल्कि वह अपने दम पर अकेले चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इस चुनाव में बीजेपी पंजाब के खराब शासन, ड्रग्स की समस्या और अवैध धर्मांतरण जैसे बड़े और संवेदनशील मुद्दों को उठाकर आम आदमी पार्टी को घेरने की पूरी कोशिश करेगी।

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Shashi Shekhar Article
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