महत्वाकांक्षा रखना कोई जुर्म है क्या? सोनिया गांधी को प्रणब मुखर्जी की बेटी की दो टूक, आप क्यों थीं हैरान?
सोनिया से शर्मिष्ठा ने पूछा कि इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? क्या महत्वाकांक्षी होना कोई अपराध है? खासकर तब, जब इस 'महत्वाकांक्षा' के पीछे राजनीति और शासन का दशकों लंबा अनुभव, कड़ी मेहनत और बेहतरीन दिमाग हो?
भूतपूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी की इस बात पर ऐतराज जताया है कि क्या महत्वाकांक्षी होना कोई जुर्म है? उन्होंने अपने पिता की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पर पूछा कि इसमें गलत क्या है। उन्होंने यह भी पूछा कि जब उनके पिता ने यह सुझाव दिया था कि "शीर्ष स्तर पर बदलाव" का समय आ गया है, तो इससे सोनिया गांधी क्यों हैरान रह गई थीं? अपने दिवंगत पिता का बचाव करते हुए, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षा के पीछे दशकों का अनुभव और एक बेहतरीन दिमाग था।
दरअसल, शर्मिष्ठा की यह प्रतिक्रिया तब आई है, जब सोनिया गांधी ने अपनी नई किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में इस बात का उल्लेख किया कि प्रणब मुखर्जी ने 2010 में तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष यानी उन्हीं के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री बनने की अपनी 'लंबे समय से चली आ रही इच्छा' का संकेत दिया था। सोनिया ने लिखा है कि प्रणब मुखर्जी ने यह सुझाव देकर चौंका दिया था कि शायद अब 'शीर्ष स्तर पर बदलाव का समय आ गया है'। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक में इस आलोचना को भी खारिज कर दिया है कि UPA शासनकाल में वह 'पर्दे के पीछे से सरकार चला रही थीं'।
इसमें 'हैरान' होने वाली क्या बात है?
सोनिया गांधी को टूक लहजे में जवाब देते हुए शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लिखित बयान पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है, "इसमें 'हैरान' होने वाली क्या बात है? क्या महत्वाकांक्षी होना कोई अपराध है? खासकर तब, जब उस 'महत्वाकांक्षा' के पीछे राजनीति और शासन का दशकों लंबा अनुभव, कड़ी मेहनत और एक बेहतरीन दिमाग हो?" शर्मिष्ठा ने आगे लिखा है कि जब उन्होंने अपने पिता से प्रधानमंत्री बनने की उनकी इच्छा के बारे में पूछा था, तो उन्होंने "बेबाकी से जवाब दिया था कि हर काबिल राजनेता की ऐसी महत्वाकांक्षा होती है।" उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उनके पिता ने बहुत साधारण शुरुआत की थी और अपनी "काबिलीयत और कड़ी मेहनत" के दम पर ही वे उस मुकाम तक पहुंचे थे।
असहमति भी जता सकती थीं
सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि एक बात को लेकर वह पूरी तरह स्पष्ट थीं कि उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और पार्टी अध्यक्ष के तौर पर वह उन्हें अपनी राय या सुझाव दे सकती थीं और उनसे असहमति भी जता सकती थीं, लेकिन उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना और उनकी बात को तरजीह देना उनका कर्तव्य था। उन्होंने पुस्तक में लिखा है, ''इसके अलावा, मैं किसी भी परिस्थिति में ऐसा कारण नहीं बनना चाहती थी जिससे कोई गलतफहमी पैदा हो और हमारे विरोधियों को खुशी मनाने तथा हमारी सरकार को कमजोर करने का मौका मिले।''
जिम्मेदारियों का एक 'अघोषित बंटवारा' था
मंगलवार को बाजार में आई इस पुस्तक में सोनिया गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री और उनके बीच जिम्मेदारियों का एक 'अघोषित बंटवारा' था, जो सुचारू रूप से काम कर रहा था। उन्होंने लिखा, ''डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार थी और मेरे नेतृत्व में पार्टी।'' पार्टी और सरकार के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख करते हुए सोनिया गांधी ने एक किस्सा भी साझा किया है, जिसमें प्रणब मुखर्जी ने एक बार प्रधानमंत्री बनने की अपनी इच्छा का संकेत दिया था। उन्होंने लिखा है, "उन्होंने (प्रणब मुखर्जी ने) मुझे यह सुझाव देकर चौंका दिया कि शायद अब शीर्ष स्तर पर बदलाव का समय आ गया है। मैंने इसे प्रधानमंत्री बनने की उनकी पुरानी इच्छा के संकेत के रूप में समझा।"
मुखर्जी और चिदंबरम में गहरे मतभेद
उन्होंने लिखा, ''प्रधानमंत्री के साथ समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक कोर समूह हर सप्ताह बैठक करता था। इसके अन्य सदस्यों में प्रणब मुखर्जी शामिल थे, जो 1970 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मंत्रिपरिषद में मंत्री रह चुके थे। समूह में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक मामलों की गहरी समझ रखने वाले अर्जुन सिंह, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ए के एंटनी और अहमद पटेल भी थे।'' सोनिया गांधी ने बताया कि संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा के लिए गठित रणनीति समूह के सदस्यों के रूप में भी उनकी नियमित बैठकें होती थीं। उन्होंने कहा, ''कभी-कभी प्रणब जी, जैसा कि मैं उन्हें हमेशा बुलाती थी, बैठक के बाद कुछ देर बातचीत के लिए रुक जाते थे।'' सोनिया गांधी के मुताबिक, मुखर्जी के उस समय के वित्त मंत्री पी चिदंबरम के साथ गंभीर मतभेद हो गए थे।
एक विद्वान और जानकार राजनेता रहे प्रणब
उन्होंने लिखा, ''2010 में एक अवसर पर, संभवत: अपनी निराशा व्यक्त करने के बाद, उन्होंने (मुखर्जी ने) मुझे यह सुझाव देकर चौंका दिया कि शायद अब शीर्ष स्तर पर बदलाव का समय आ गया है। मैंने इसे प्रधानमंत्री बनने की उनकी लंबे समय से चली आ रही इच्छा के संकेत के रूप में समझा।'' सोनिया ने कहा, ''मैंने धीरे से बातचीत का रुख बदल दिया। हालांकि वह शायद निराश हुए हों, लेकिन उन्होंने कभी मुझे यह महसूस नहीं होने दिया कि उन्होंने इस बात का बुरा माना है।'' सोनिया गांधी ने आगे लिखा है कि कांग्रेस ने 2012 में मुखर्जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था और वह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित हुए। उन्होंने लिखा, ''मैं अक्सर उनसे मिलने जाती थी। ज्यादातर उनसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि वह हमेशा एक विद्वान और जानकार राजनेता रहे।''
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।