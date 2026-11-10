महत्वाकांक्षा रखना कोई जुर्म है क्या? सोनिया गांधी को प्रणब मुखर्जी की बेटी की दो टूक, आप क्यों थीं हैरान?

सोनिया से शर्मिष्ठा ने पूछा कि इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? क्या महत्वाकांक्षी होना कोई अपराध है? खासकर तब, जब इस 'महत्वाकांक्षा' के पीछे राजनीति और शासन का दशकों लंबा अनुभव, कड़ी मेहनत और बेहतरीन दिमाग हो?

भूतपूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी की इस बात पर ऐतराज जताया है कि क्या महत्वाकांक्षी होना कोई जुर्म है? उन्होंने अपने पिता की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पर पूछा कि इसमें गलत क्या है। उन्होंने यह भी पूछा कि जब उनके पिता ने यह सुझाव दिया था कि "शीर्ष स्तर पर बदलाव" का समय आ गया है, तो इससे सोनिया गांधी क्यों हैरान रह गई थीं? अपने दिवंगत पिता का बचाव करते हुए, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षा के पीछे दशकों का अनुभव और एक बेहतरीन दिमाग था।

दरअसल, शर्मिष्ठा की यह प्रतिक्रिया तब आई है, जब सोनिया गांधी ने अपनी नई किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में इस बात का उल्लेख किया कि प्रणब मुखर्जी ने 2010 में तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष यानी उन्हीं के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री बनने की अपनी 'लंबे समय से चली आ रही इच्छा' का संकेत दिया था। सोनिया ने लिखा है कि प्रणब मुखर्जी ने यह सुझाव देकर चौंका दिया था कि शायद अब 'शीर्ष स्तर पर बदलाव का समय आ गया है'। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक में इस आलोचना को भी खारिज कर दिया है कि UPA शासनकाल में वह 'पर्दे के पीछे से सरकार चला रही थीं'।

इसमें 'हैरान' होने वाली क्या बात है? सोनिया गांधी को टूक लहजे में जवाब देते हुए शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लिखित बयान पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है, "इसमें 'हैरान' होने वाली क्या बात है? क्या महत्वाकांक्षी होना कोई अपराध है? खासकर तब, जब उस 'महत्वाकांक्षा' के पीछे राजनीति और शासन का दशकों लंबा अनुभव, कड़ी मेहनत और एक बेहतरीन दिमाग हो?" शर्मिष्ठा ने आगे लिखा है कि जब उन्होंने अपने पिता से प्रधानमंत्री बनने की उनकी इच्छा के बारे में पूछा था, तो उन्होंने "बेबाकी से जवाब दिया था कि हर काबिल राजनेता की ऐसी महत्वाकांक्षा होती है।" उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उनके पिता ने बहुत साधारण शुरुआत की थी और अपनी "काबिलीयत और कड़ी मेहनत" के दम पर ही वे उस मुकाम तक पहुंचे थे।

असहमति भी जता सकती थीं सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि एक बात को लेकर वह पूरी तरह स्पष्ट थीं कि उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और पार्टी अध्यक्ष के तौर पर वह उन्हें अपनी राय या सुझाव दे सकती थीं और उनसे असहमति भी जता सकती थीं, लेकिन उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना और उनकी बात को तरजीह देना उनका कर्तव्य था। उन्होंने पुस्तक में लिखा है, ''इसके अलावा, मैं किसी भी परिस्थिति में ऐसा कारण नहीं बनना चाहती थी जिससे कोई गलतफहमी पैदा हो और हमारे विरोधियों को खुशी मनाने तथा हमारी सरकार को कमजोर करने का मौका मिले।''

जिम्मेदारियों का एक 'अघोषित बंटवारा' था मंगलवार को बाजार में आई इस पुस्तक में सोनिया गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री और उनके बीच जिम्मेदारियों का एक 'अघोषित बंटवारा' था, जो सुचारू रूप से काम कर रहा था। उन्होंने लिखा, ''डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार थी और मेरे नेतृत्व में पार्टी।'' पार्टी और सरकार के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख करते हुए सोनिया गांधी ने एक किस्सा भी साझा किया है, जिसमें प्रणब मुखर्जी ने एक बार प्रधानमंत्री बनने की अपनी इच्छा का संकेत दिया था। उन्होंने लिखा है, "उन्होंने (प्रणब मुखर्जी ने) मुझे यह सुझाव देकर चौंका दिया कि शायद अब शीर्ष स्तर पर बदलाव का समय आ गया है। मैंने इसे प्रधानमंत्री बनने की उनकी पुरानी इच्छा के संकेत के रूप में समझा।"

मुखर्जी और चिदंबरम में गहरे मतभेद उन्होंने लिखा, ''प्रधानमंत्री के साथ समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक कोर समूह हर सप्ताह बैठक करता था। इसके अन्य सदस्यों में प्रणब मुखर्जी शामिल थे, जो 1970 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मंत्रिपरिषद में मंत्री रह चुके थे। समूह में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक मामलों की गहरी समझ रखने वाले अर्जुन सिंह, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ए के एंटनी और अहमद पटेल भी थे।'' सोनिया गांधी ने बताया कि संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा के लिए गठित रणनीति समूह के सदस्यों के रूप में भी उनकी नियमित बैठकें होती थीं। उन्होंने कहा, ''कभी-कभी प्रणब जी, जैसा कि मैं उन्हें हमेशा बुलाती थी, बैठक के बाद कुछ देर बातचीत के लिए रुक जाते थे।'' सोनिया गांधी के मुताबिक, मुखर्जी के उस समय के वित्त मंत्री पी चिदंबरम के साथ गंभीर मतभेद हो गए थे।