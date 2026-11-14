शरजील इमाम के समर्थन में उतरा अमेरिकी आयोग, भारत ने दिया दोटूक जवाब- तुम कौन?

शरजील को धार्मिक स्वतंत्रता का पैरोकार बताने वाले अमेरिकी आयोग USCIRF पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने आयोग को दोटूक जवाब देते हुए कहा कि उसे फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है। जानिए पूरा विवाद।

अमेरिका के एक सरकारी आयोग ने दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसने शरजील को धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाने के कारण हिरासत में रखा गया व्यक्ति बताया है जिससे विवाद खड़ा हो गया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने इस टिप्पणी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए आयोग को दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी आयोग को भारत के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आयोग की टिप्पणियों को पक्षपातपूर्ण, अधूरी जानकारी पर आधारित और पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया।

यह विवाद तब शुरू हुआ, जब अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शरजील इमाम को लेकर एक पोस्ट शेयर की। आयोग ने लिखा कि शरजील इमाम एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, जिन्हें भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत करने के कारण हिरासत में रखा गया है। इस पोस्ट के साथ आयोग ने अपनी वेबसाइट पर मौजूद इमाम की प्रोफाइल का लिंक भी शेयर किया।

भारत की ओर से इस पोस्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। विनय मोहन क्वात्रा ने एक्स पर लिखा, “USCIRF को भारत के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी आदतन पक्षपातपूर्ण, अधूरी जानकारी पर आधारित और पूर्वाग्रह से ग्रसित टिप्पणियां भारत की धार्मिक स्वतंत्रता और सभी धर्मों के लिए समान अधिकारों की संवैधानिक प्रतिबद्धता को कमजोर नहीं कर सकतीं।”

उन्होंने आगे कहा कि भारत USCIRF के एजेंडा से प्रेरित पक्षपातपूर्ण नैरेटिव को नकारते हुए आगे बढ़ रहा है। क्वात्रा ने आयोग को सलाह भी दी कि वह दूसरों को उपदेश देने के बजाय अपने पूर्वाग्रहों पर आत्ममंथन करे।

आखिर USCIRF ने शरजील इमाम को लेकर क्या कहा? USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अमेरिका का एक स्वतंत्र और द्विदलीय आयोग है। इसकी स्थापना 1998 के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत हुई थी। इसका मुख्य काम दुनिया के अलग-अलग देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर नजर रखना, इससे जुड़े मामलों का अध्ययन करना और अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री तथा अमेरिकी कांग्रेस को नीतिगत सुझाव देना है।

आयोग अपनी वेबसाइट पर उन लोगों की प्रोफाइल भी प्रकाशित करता है, जिन्हें वह धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन से जुड़े मामलों में हिरासत में रखा गया व्यक्ति मानता है। इसी सूची में शरजील इमाम का नाम भी शामिल किया गया है।

USCIRF की वेबसाइट पर इमाम की प्रोफाइल में उनकी हिरासत की तारीख 28 जनवरी 2020 दर्ज है। आयोग का दावा है कि उन्हें नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत करने के कारण गिरफ्तार किया गया था। आयोग ने दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में हुए विरोध प्रदर्शनों को शांतिपूर्ण बताया है और CAA को धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाला कानून माना है।

हालांकि, USCIRF की इसी प्रोफाइल में इमाम के खिलाफ दर्ज आरोपों का भी उल्लेख है। इसमें आपराधिक साजिश, नफरत फैलाने वाले भाषण, हत्या और हत्या के प्रयास, आतंकवाद तथा राजद्रोह जैसे आरोपों की श्रेणियां शामिल हैं।

कौन है शरजील इमाम और किस मामले में जेल में हैं? शरजील इमाम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र और शोधार्थी रहे हैं। वह दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान चर्चा में आए थे। CAA के खिलाफ देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शनकारियों का एक वर्ग इस कानून को धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला बता रहा था।

इसी दौरान शरजील इमाम के कुछ भाषणों को लेकर विवाद हुआ। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि उनके भाषणों के जरिए लोगों को भड़काने और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की गई। असम और पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले चिकन नेक कॉरिडोर की नाकेबंदी से संबंधित उनके कथित बयानों को लेकर भी उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए।

जनवरी 2020 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बाद में फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े FIR नंबर 59/2020 में भी उनका नाम शामिल किया गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि कई लोगों ने CAA और NRC के विरोध प्रदर्शनों की आड़ में दंगों की साजिश रची थी।

फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में 54 लोगों की मौत हुई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी इन दंगों में हुई मौतों और बड़े पैमाने पर संपत्ति के नुकसान का उल्लेख है।

दिल्ली पुलिस का आरोप है कि शरजील इमाम इस कथित साजिश के प्रमुख लोगों में शामिल थे। उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। दूसरी ओर, इमाम ने इन आरोपों से इनकार किया है। उनका पक्ष रहा है कि उनके भाषण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा थे और उन्हें हिंसा भड़काने वाला नहीं माना जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से भी नहीं मिली जमानत शरजील इमाम की लंबे समय से जारी हिरासत का मामला भारतीय न्यायपालिका में भी चर्चा का विषय रहा है। उन्होंने दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े मामले में कई बार जमानत मांगी है।

5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम और उमर खालिद को इस मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश सामग्री को देखते हुए प्रथम दृष्टया कथित साजिश में दोनों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना था।

इसके बाद 30 सितंबर 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश और उसमें तय की गई शर्तों को देखते हुए वह राहत नहीं दे सकता।

इसके बाद 5 नवंबर 2026 को शरजील इमाम ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनकी याचिका में लंबे समय से जेल में रहने और मुकदमे की सुनवाई में देरी का मुद्दा भी उठाया गया है। उनका कहना है कि इतने लंबे समय तक हिरासत में रहने के बावजूद मुकदमे में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है।

भारत और USCIRF के बीच विवाद की असली वजह क्या है? इस विवाद को केवल शरजील इमाम की गिरफ्तारी तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। इसके पीछे भारत और USCIRF के बीच धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर पहले से चले आ रहे मतभेद भी हैं।