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भारत-इटली के रिश्ते काफी मजबूत: कांग्रेस के 'मेलोनी' टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय का बयान

By Pramod Praveen
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इटली के साथ भारत के मज़बूत रिश्ते हैं और भारत इन रिश्तों को और मज़बूत बनाना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी मुद्दे को सम्मानजनक तरीके से उठाया जाना चाहिए।

Rahul Gandhi
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है। (ANI Photo)

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार (13 अगस्त) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का मजाक उड़ाते हुए इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का ज़िक्र किया था, जिसके बाद शुक्रवार को विदेश मंत्रालय ने सभी लोगों से विदेशी नेताओं से जुड़ी राजनीतिक टिप्पणियां करने में संयम और सम्मान बरतने की अपील की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इटली के साथ भारत के मज़बूत रिश्ते हैं और भारत इन रिश्तों को और मज़बूत बनाना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी मुद्दे को सम्मानजनक तरीके से उठाया जाना चाहिए।

मीडिया ब्रीफिंग में जायसवाल ने कहा, "इटली के साथ भारत के मज़बूत संबंध हैं। हम इन संबंधों को और मज़बूत करना चाहते हैं। किसी भी मुद्दे को सम्मान के साथ रखा जाना चाहिए।" उनका यह बयान राहुल गांधी द्वारा 'रचनात्मक कांग्रेस राष्ट्रीय सम्मेलन' में मोदी सरकार की विदेश नीति पर तंज कसने के एक दिन बाद आया है। गांधी ने कहा था कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार की विदेश नीति केवल "विदेशी नेताओं को गले लगाने" तक ही सीमित रह गई है।

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मंच पर ही संदीप दीक्षित को गले लगाया

इसके बाद गांधी ने मंच पर रचनात्मक कांग्रेस प्रमुख संदीप दीक्षित को गले लगाकर अपनी बात को साबित किया। गांधी ने कहा, "सोचिए कितनी अज्ञानता है... उन्हें यह विचार कहाँ से आया कि विदेश नीति का मतलब नेताओं को गले लगाना है?" इसके बाद दीक्षित ने गांधी से पूछा, "एक चीज़ पूछ सकता हूँ? मेलोनी समझकर तो नहीं गले लगाया था?" इस पर गांधी ने जवाब दिया, "मैं अभी उस स्तर तक नहीं पहुँचा हूँ।" यह ज़िक्र इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के संदर्भ में था। इस टिप्पणी की कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स ने आलोचना की और इसे महिलाओं के प्रति अपमानजनक बताया है।

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गांधी ने मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाए

अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर अपनी विदेश नीति के ज़रिए भारत के हितों की रक्षा करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और ग्लोबल नेताओं के प्रति प्रधानमंत्री के रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अमेरिका के साथ संबंधों का ज़िक्र किया और कहा कि भारत की विदेश नीति विदेशी नेताओं के साथ निजी रिश्तों के बजाय राष्ट्रीय हितों पर आधारित होनी चाहिए। गांधी ने कहा, "प्रधानमंत्री (मोदी) के दिमाग में यह बात कहाँ से आ गई कि वे (नेता) मेरे दोस्त हैं?"

इंदिरा गांधी का भी ज़िक्र

गांधी ने अमेरिका-ईरान विवाद का भी ज़िक्र किया और कहा कि भारत दोनों पक्षों को एक साथ लाने में भूमिका निभा सकता था। उन्होंने कहा, “अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध छिड़ गया। ऐसे हालात में, अगर इंदिरा गांधी जी जैसी लीडरशिप होती, तो हमारे पास सबसे बड़ा मौका होता। क्योंकि ईरान हमारा पुराना दोस्त है, अमेरिका और रूस भी हमारे दोस्त हैं, इसलिए हम उनके बीच दोस्ती कराने में मध्यस्थता कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान ने बीच में आकर हमारी जगह ले ली, और नरेंद्र मोदी बस खड़े होकर देखते रहे।”

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भाजपा का हमला

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेकर की गयीं टिप्पणियों और उनका मजाक उड़ाये जाने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तीखी आलोचना की है और उन्हें बयान को भद्दा, अश्लील और असभ्य करार देते हुए उनके व्यवहार को लोकतंत्र के लिए खतरे का संकेत करार दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "कल विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी और भारत की विदेश नीति पर जो बातें कहीं, वे ओछी और निंदनीय हैं। यह मेरे लिए भी व्यक्तिगत रूप से दुखद है। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में मैंने किसी भी विपक्ष के नेता का ऐसा अभद्र और अकल्पनीय व्यवहार कभी नहीं देखा। ऐसा व्यवहार एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है।"

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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