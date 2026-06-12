ममता बनर्जी के साथ शरद पवार भी कर सकते हैं कांग्रेस में विलय, कहां तक पहुंची बात
ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को लेकर अटकलें थीं कि कांग्रेस में विलय हो सकता है। अब कहा यह भी जा रहा है कि शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी कांग्रेस में दोबारा शामिल हो सकती है। आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है।
तृणमूल कांग्रेस के कांग्रेस में विलय की अटकलों को पार्टी के दिग्गज नेता केसी वेणुगोपाल ने हाल ही में खारिज किया है। इसी बीच अब चर्चाएं शुरू हो गईं हैं कि वरिष्ठ नेता शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रपादी कांग्रेस पार्टी भी कांग्रेस में विलय का मन बना रही है। हालांकि, इसे लेकर उनकी तरफ से स्थिति साफ नहीं की गई है। खास बात है कि TMC और NCP दोनों ही पूर्व में कांग्रेस से अलग होकर स्थापित हुए थे।
महाराष्ट्र में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले के बयान ने नई अटकलों को जन्म दे दिया है। उन्होंने कहा है कि दलों की कांग्रेस के साथ आने की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। बहरहाल, इसकी पुष्टि किया जाना संबंधित दलों की तरफ से बाकी है। दिल्ली में हुई ममता बनर्जी और सांसद सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद कहा जाने लगा था कि टीएमसी दोबारा कांग्रेस में शामिल हो सकती है।
क्या बोले पटोले
पटोले ने कहा, 'एनसीपी का पहले ही प्रस्ताव था। सभी को यह लगता है कि भाजपा सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने काम, संविधान को खत्म करने का काम और देश को बेचने का काम जो शुरू किया है। तो देश को बचना चाहिए और देश कांग्रेस के साथ बच सकता है। ये जो भूमिका है अब राज्यों की पार्टियों के समझ में आ गया है। इसलिए ममता बनर्जी हों शरद पवार हों और कई जो सेक्युलर राजनीति करने वाले पक्ष हैं, उनको लगता है कि कांग्रेस के साथ आना चाहिए और वो प्रक्रिया अब शुरू हो गई है।'
संजय राउत ने की शरद पवार से अपील
गुरुवार को शिवसेना (UBT) राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि पवार को छोटे दलों का कांग्रेस में विलय कराने की पहल करनी चाहिए, जो इस सबसे पुरानी पार्टी से अलग होकर बने थे। राउत ने कहा कि कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों का हिस्सा रहे हैं और वे अब भी उसी विचारधारा का अनुसरण करते हैं। राज्यसभा सदस्य ने कहा, 'अगर यह (कांग्रेसी) विचारधारा एकजुट हो जाती है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। पवार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए।'
बुधवार को राउत ने सुझाव दिया था कि तृणमूल कांग्रेस और राकांपा (शप) जैसी पार्टियां, जो अपने नेताओं के कांग्रेस छोड़ने के बाद बनी थीं, उन्हें कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए, ताकि भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प तैयार किया जा सके।
TMC से विलय की अटकलों को नकारा
कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उनकी पार्टी में टीएमसी के विलय के दावे वाली खबरों को अफवाह और निराधार करार दिया। उन्होंने कहा, 'यह सिर्फ अफवाह है। हमारे संचार मामलों के प्रभारी (जयराम रमेश) ने बुधवार को स्पष्ट किया था कि विलय की बात निराधार है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से नियमित बातचीत की। यह एक तरह से 'इंडिया' गठबंधन से जुड़ी चर्चा का विस्तार था क्योंकि हर कोई इस गठबंधन को मजबूत करना चाहता है।'
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें