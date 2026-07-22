NDA में शामिल होगी NCP-SP? बेटी सुप्रिया सुले के साथ पीएम मोदी से मिले शरद पवार
शरद पवार और सुप्रिया सुले ने संसद में PM मोदी से मुलाकात की। NEET विवाद और परिसीमन बिल के बीच हुई इस बैठक से NCP(SP) के NDA में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। जानें इसके असल मायने।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार और उनकी बेटी व सांसद सुप्रिया सुले ने आज 22 जलाई को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस अप्रत्याशित मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में इन अटकलों को फिर से हवा दे दी है कि क्या शरद पवार का गुट NDA के करीब जा रहा है।
संसद भवन में प्रधानमंत्री के कक्ष में हुई इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने शरद पवार का हाथ पकड़कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सामने आई तस्वीरों में दोनों नेता बेहद सहज नजर आए और उनके बीच लंबी बातचीत हुई।
इस मुलाकात से एक दिन पहले (मंगलवार को) ही शरद पवार और सुप्रिया सुले जंतर-मंतर गए थे, जहां उन्होंने NEET-UG पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और 'CJP' के आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। शरद पवार ने पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन का मुद्दा उठाया था। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों की आवाज दबाने के बजाय, सरकार उनकी मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करे और उचित कदम उठाए। पवार की पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का भी समर्थन किया है।
सियासी अटकलें: क्या NDA में जाएंगे पवार?
छात्रों के मुद्दे के इतर, इस मुलाकात ने महाराष्ट्र और केंद्र की राजनीति में बड़े उलटफेर के संकेत दिए हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शरद पवार की पार्टी मॉनसून सत्र में मोदी सरकार के अहम और विवादास्पद 'परिसीमन बिल' का समर्थन कर सकती है। पिछले सत्र में विपक्ष ने एकजुट होकर इसके खिलाफ वोट किया था। अगर NCP (SP) इसका समर्थन करती है, तो मोदी सरकार को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा जुटाने में बड़ी मदद मिलेगी।
पिछले कुछ दिनों में NCP (SCP) के नेता जयंत पाटिल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच हुई बैठकों से भी NDA के साथ गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हुई थी। हालांकि, सुप्रिया सुले ने हाल ही में NDA में शामिल होने की अटकलों को खारिज किया था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि न तो उन्हें और न ही पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को बीजेपी या किसी अन्य दल से ऐसा कोई प्रस्ताव मिला है, और नेताओं की हालिया मुलाकातें केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए थीं न कि किसी राजनीतिक पुनर्गठन के लिए।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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