शरद पवार ने कांग्रेस से की बात, डिलिमिटेशन बिल को सपोर्ट करने की बताई एक मजबूरी
मोदी सरकार के डिलिमिटेशन बिल को शरद पवार की एनसीपी-एसपी सपोर्ट कर सकती है। शरद पवार ने इसके पीछे की मजबूरी के बारे में कांग्रेस लीडरशिप को बता दिया है।
मोदी सरकार संसद में डिलिमिटेशन बिल पेश करने जा रही है। शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल गई। इस बार सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है कि बिल सदन से पारित हो जाएगा। इसके लिए, शरद पवार की एनसीपी-एसपी और डीएमके के बिल को सपोर्ट करने की अटकले हैं। अगर शरद पवार की पार्टी बिल को समर्थन करती है तो यह फिर इंडिया अलायंस के लिए बड़ा झटका होगा। अब सामने आया है कि शरद पवार ने डिलिमिटेशन बिल को सपोर्ट करने की मजबूरी के बारे में कांग्रेस लीडरशिप को बता दिया है।
एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि शरद पवार ने कांग्रेस लीडरशिप को फोन करके बताया कि एनसीपी एसपी को एकजुट रखने के लिए बिल को सपोर्ट करना जरूरी हो गया है। अभी तक एनसीपी एसपी विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस का हिस्सा है। पिछले अप्रैल में जब यह बिल संसद से पास नहीं हो सका था, तब एनसीपी एसपी विपक्ष के साथ थी, लेकिन कुछ समय से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने रुख में बदलाव के संकेत दिए थे।
सुप्रिया सुले का कहना है कि जब बिल पेश किया जाए, तो उसके मसौदे को पढ़ने के बाद ही फैसला होगा कि उसे सपोर्ट किया जाए या नहीं। इससे स्पष्ट हो गया कि एनसीपी-एसपी बिल का विरोध नहीं कर रही है और संसद में उसे पास करने में एनडीए की मदद कर सकती है। वहीं, शरद पवार से अस्पताल में मुलाकात करने के बाद बाहर आए पार्टी नेता जितेंद्र आह्वाड ने खुलकर कहा कि उनकी पार्टी डिलिमिटेशन बिल को सपोर्ट करने जा रही है। हालांकि, इसके तुरंत बाद सुप्रिया सुले की सफाई आई और उन्होंने कहा कि मसौदे को बढ़ने के बाद ही फैसला होगा।
डीएमके ने भी बढ़ाई इंडिया अलायंस की टेंशन
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद टीवीके और कांग्रेस के सरकार बना देने से डीएमके नाराज हो गई। उसने इंडिया अलायंस से दूरी बना ली और अब डिलिमिटेशन बिल के मुद्दे पर विपक्ष का साथ छोड़ने का मन बना लिया है। हालांकि, अभी आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि स्टालिन की पार्टी डिलिमिटेशन बिल को सपोर्ट कर सकती है। डीएमके की मांग हर राज्य में 50 फीसदी सीटें बढ़ाने की है, जिसे मोदी सरकार ने मान लिया है। केंद्रीय कैबिनेट की शुक्रवार को हुई अहम बैठक में डिलिमिटेशन बिल को मंजूरी दे दी गई है। इसमें संशोधन करके लिखित में दिया गया है कि हर राज्य में 50 फीसदी सीटों में इजाफा होगा।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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