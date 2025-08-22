Sharad Pawar rules out supporting NDA candidate in vice presidents election told reason नहीं हो पाएगा, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए फडणवीस ने मिलाया फोन; शरद पवार ने दे दिया सीधा जवाब, India News in Hindi - Hindustan
नहीं हो पाएगा, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए फडणवीस ने मिलाया फोन; शरद पवार ने दे दिया सीधा जवाब

एनसीपी (SP) चीफ शरद पवार ने कहा है कि वह उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब हेमंत सोरेन को राजभवन में गिरफ्तार किया गया, उस वक्त राधाकृष्णन ही राज्यपाल थे।

Fri, 22 Aug 2025 03:17 PM
एनसीपी (एसपी) चीफ शरद पवार ने एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के समर्थन से साफ इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राधाकृष्णन के समर्थन के लिए शरद पवार और शिवसेना (यूबीटी) चीफ उद्धव ठाकरे से संपर्क किया था। हालांकि शरद पवार ने कहा कि यह संभव नहीं है। पवार ने इसकी वजह भी बताई है। उन्होंने कहा, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची के राजभवन में गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त राधाकृष्णन ही झारखंड के राज्यपाल थे। सोरेन ने विनती की कि उन्हें राजभवन के अंदर ना गिरफ्तार किया जाए लेकिन उनकी अपील नहीं मानी गई और उन्हें राजभवन में ही अरेस्ट कर लिया गया।

महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (MVA) में कांग्रेस के साथ राकांपा (SP) और शिवसेना (UBT) भी शामिल हैं। ये तीनों दल राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के घटक दल हैं। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने महाराष्ट्र के राज्यपाल राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को अपना प्रत्याशी बनाया है।

उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नौ सितंबर को होगा। सूत्रों ने बताया कि पवार और ठाकरे के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान फडणवीस ने कहा कि राधाकृष्णन महाराष्ट्र के पंजीकृत मतदाता हैं। मुख्यमंत्री ने आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA उम्मीदवार के लिए उनका समर्थन मांगा। शिवसेना (UBT) के नौ और राकांपा (SP) के 10 लोकसभा सदस्य हैं, जबकि इन दोनों दलों के राज्यसभा में दो-दो सदस्य हैं।