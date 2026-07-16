शरद पवार ने बढ़ाई INDIA गठबंधन की धड़कनें, NDA को लेकर क्या है NCP का रुख? कांग्रेस ने बुलाई बैठक

संसद के मॉनसून सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेता दिल्ली में गुरुवार को बैठक करेंगे। यह सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और 13 अगस्त तक चलने की संभावना है।

महाराष्ट्र में चल रही मुलाकातों और बैठकों के दौर ने ‘इंडिया गठबंधन’ की चिंता बढ़ा दी है। तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) में सांसदों की टूट के बाद अब एनसीपी (एसपी) अध्यक्ष शरद पवार की महायुति के नेताओं से मुलाकात से घटक दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। एनसीपी (एसपी) नेता सुप्रिया सुले ने पार्टी नेताओं की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद लगाए जा रहे कयासों को बुधवार को खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि यह बैठक सियासी राजनीति का हिस्सा नहीं थी। पर परिसीमन विधेयक पर एनसीपी की राय पर इंडिया गठबंधन की उलझन बढ़ गई है।

विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि परिसीमन विधेयक पर अभी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच कोई चर्चा नहीं हुई है। ऐसे में एनसीपी का यह कहना है कि सरकार राज्यों में लोकसभा व विधानसभा सीट की संख्या 50 फीसदी तक बढ़ाने को बिल में संशोधन करती है तो एनसीपी (एसपी) चर्चा के लिए तैयार है।

ऐसे में एनसीपी (एसपी) के रुख से घटक दलों की चिंता बढ़नी स्वभाविक है। क्योंकि, एनपीसी (एसपी) के लोकसभा में आठ और राज्यसभा में एक सांसद हैं। शरद पवार की पार्टी के सदन में संख्या बल से अधिक अहम उनका साथ होना है। एनसीपी (एसपी) ने दोहराया है कि वह इंडिया गठबंधन के साथ है। परिसीमन विधेयक में संशोधन की शर्त पर शरद पवार समर्थन करते है, तो इससे विपक्ष के विरोध की धार कमजोर होगी। वह मानते हैं कि एनसीपी (एसपी) को घटक दलों के चर्चा के बाद इस मुद्दे पर बात कहनी चाहिए थी। इससे घटक दलों के बीच तालमेल को झटका लग सकता है।

मॉनसून सत्र की रणनीति पर कांग्रेस का मंथन आज संसद के मॉनसून सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेता दिल्ली में गुरुवार को बैठक करेंगे। यह सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और 13 अगस्त तक चलने की संभावना है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं की यह बैठक गुरुवार सुबह कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर होगी। बैठक में पार्टी नेता आने वाले सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे।