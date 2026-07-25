'मैंने खुद PM मोदी से मिलकर बातचीत करने की अपील की थी' धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले शरद पवार

धर्मेंद्र प्रधान के पद छोड़ने पर प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार ने कहा, देश के युवाओं ने इस मामले में सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेने पर मजबूर कर दिया। यह लोकतंत्र की जीत है।

नीट परीक्षा धांधली और पेपर लीक विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SCP) के प्रमुख शरद पवार की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। शरद पवार ने इसे देश के युवाओं की एकजुटता और लोकतंत्र की ऐतिहासिक जीत करार दिया है।

पवार ने कहा कि देश के युवाओं के अप्रतिम साहस और निरंतर संघर्ष ने सरकार को इस पूरे मामले में अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने ये भी कहा वह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर छात्रों से बातचीत करने की अपील कर के आए थे।

"मैंने खुद प्रधानमंत्री से मुलाकात कर बातचीत की सिफारिश की थी" शरद पवार ने खुलासा किया कि इस गतिरोध को सुलझाने के लिए उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और छात्रों के साथ संवाद स्थापित करने का आग्रह किया था।

पवार ने बताया, "मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और उनसे छात्रों के साथ बातचीत शुरू करने का अनुरोध किया था, क्योंकि लोकतंत्र में संवाद बेहद जरूरी है। अगर बातचीत नहीं होती है, तो इसके गंभीर परिणाम निकलते हैं। मैंने आग्रह किया था कि चर्चा तुरंत शुरू होनी चाहिए या तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा स्वीकार किया जाए या फिर छात्रों की समस्याओं को सुना जाए।"

युवाओं ने सरकार को मजबूर कर दिया: शरद पवार धर्मेंद्र प्रधान के पद छोड़ने पर प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार ने कहा, "देश के युवाओं ने इस मामले में सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेने पर मजबूर कर दिया। यह लोकतंत्र की जीत है। यह देश के युवाओं की एकता और शक्ति का एक शक्तिशाली प्रतीक है। मैं अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं और सभी सांसदों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से और संसद के भीतर देश के युवाओं को अपना नैतिक समर्थन दिया।"

शरद पवार ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के साथ हुई इस बातचीत के बाद उन्हें सूचित किया गया था कि केंद्रीय मंत्रियों ने प्रदर्शनकारी छात्रों को संदेश भेजा है कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार और छात्रों के बीच हुई इसी पहल और बातचीत की वजह से आज यह नतीजा सामने आया है, जिससे देश के लाखों छात्रों और युवाओं को राहत मिली है।