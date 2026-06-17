उद्धव की पार्टी में दूसरी दरार, टेंशन में आए शरद पवार; अपने सांसद बचाने में जुटे

उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी में टूट की अटकलें जारी हैं। अब ताजा राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए खबरें हैं कि शरद पवार सक्रिय हो गए हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने सांसदों को लामबंद करने का फैसला किया है।

उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक बार फिर फूट हो सकती है। कहा जा रहा है कि 6 या 7 सांसद शिवसेना यूबीटी छोड़ सकते हैं। खबर है कि इन घटनाक्रमों को देखते हुए वरिष्ठ नेता शरद पवार अलर्ट मोड पर आ गए हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) ने आने वाले दिनों में सांसदों की बैठक बुलाई है। हालांकि, इसे लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है।

मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि सीनियर पवार की अगुवाई वाले राकंपा गुट की बैठक आने वाले एक दो दिनों में हो सकती है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। हालांकि, इसे लेकर पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है।

साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में एनसीपी एसपी ने 9 सीटें अपने नाम की थीं। वहीं, सुनेत्र पवार की पार्टी को 1 सीट मिली थी। इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में NCP SP खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी और महज 10 विधायक ही चुने गए थे। जबकि, इससे उलट एनसीपी के 42 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी।

टूट चुकी है एनसीपी खास बात है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरह पहले एनसीपी भी टूट का सामना कर चुकी है। शरद पवार के भतीजे दिवंगत अजित पवार की अगुवाई में जुलाई 2023 में कई विधायकों ने अलग राह पकड़ ली थी। इसके बाद अजित गुट को मुख्य एनसीपी के रूप में मान्यता मिली थी और घड़ी का चुनाव चिह्न भी मिला था।

जबकि, एनसीपी को नाम बदलना पड़ा और चुनाव चिह्न तुतारी रखा गया। खास बात है कि कुछ समय पहले तक अटकलें थीं कि एनसीपी के दोनों गुट एकजुट हो सकते हैं, लेकिन अजित पवार के निधन के बाद इन अटकलों पर भी विराम सा लग गया है। हाल ही में चर्चाएं ये भी थीं कि शरद पवार एनसीपी का कांग्रेस में विलय कराने का प्रस्ताव दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया था।

पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी या कांग्रेस की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। सांसद सु्प्रिया सुले ने कहा, 'न तो किसी ने हमसे संपर्क किया है और न ही हमें कोई प्रस्ताव दिया है। इसी तरह हमने भी किसी से संपर्क नहीं किया है और न ही किसी को कोई प्रस्ताव दिया है।'