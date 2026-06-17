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उद्धव की पार्टी में दूसरी दरार, टेंशन में आए शरद पवार; अपने सांसद बचाने में जुटे

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी में टूट की अटकलें जारी हैं। अब ताजा राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए खबरें हैं कि शरद पवार सक्रिय हो गए हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने सांसदों को लामबंद करने का फैसला किया है।

उद्धव की पार्टी में दूसरी दरार, टेंशन में आए शरद पवार; अपने सांसद बचाने में जुटे

उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक बार फिर फूट हो सकती है। कहा जा रहा है कि 6 या 7 सांसद शिवसेना यूबीटी छोड़ सकते हैं। खबर है कि इन घटनाक्रमों को देखते हुए वरिष्ठ नेता शरद पवार अलर्ट मोड पर आ गए हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) ने आने वाले दिनों में सांसदों की बैठक बुलाई है। हालांकि, इसे लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है।

मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि सीनियर पवार की अगुवाई वाले राकंपा गुट की बैठक आने वाले एक दो दिनों में हो सकती है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। हालांकि, इसे लेकर पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है।

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साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में एनसीपी एसपी ने 9 सीटें अपने नाम की थीं। वहीं, सुनेत्र पवार की पार्टी को 1 सीट मिली थी। इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में NCP SP खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी और महज 10 विधायक ही चुने गए थे। जबकि, इससे उलट एनसीपी के 42 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी।

टूट चुकी है एनसीपी

खास बात है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरह पहले एनसीपी भी टूट का सामना कर चुकी है। शरद पवार के भतीजे दिवंगत अजित पवार की अगुवाई में जुलाई 2023 में कई विधायकों ने अलग राह पकड़ ली थी। इसके बाद अजित गुट को मुख्य एनसीपी के रूप में मान्यता मिली थी और घड़ी का चुनाव चिह्न भी मिला था।

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जबकि, एनसीपी को नाम बदलना पड़ा और चुनाव चिह्न तुतारी रखा गया। खास बात है कि कुछ समय पहले तक अटकलें थीं कि एनसीपी के दोनों गुट एकजुट हो सकते हैं, लेकिन अजित पवार के निधन के बाद इन अटकलों पर भी विराम सा लग गया है। हाल ही में चर्चाएं ये भी थीं कि शरद पवार एनसीपी का कांग्रेस में विलय कराने का प्रस्ताव दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया था।

पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी या कांग्रेस की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। सांसद सु्प्रिया सुले ने कहा, 'न तो किसी ने हमसे संपर्क किया है और न ही हमें कोई प्रस्ताव दिया है। इसी तरह हमने भी किसी से संपर्क नहीं किया है और न ही किसी को कोई प्रस्ताव दिया है।'

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सुले ने इस बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि उन्हें, पार्टी प्रमुख शरद पवार को या पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं जयंत पाटिल और शशिकांत शिंदे को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

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लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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