Will Sharad Pawar Join NDA: ये अटकलें ऐसे वक्त पर लगाई जा रही हैं, जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार संसद से परिसीमन बिल पारित कराने के लिए सांसदों का जुगाड़ जुटाने में लगी है। बता दें कि इसी साल अप्रैल में लोकसभा में ये बिल गिर गया था।

Will Sharad Pawar Join NDA: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के संस्थापक और वरिष्ठ नेता शरद पवार और उनकी पार्टी को लेकर पिछले कुछ महीने से कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। अटकलें हैं कि NCP के दोनों धड़े एक हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि शरद पवार NDA में जा सकते हैं और बेटी सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री या महाराष्ट्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दिलवा सकते हैं। इन सब अटकलों के बीच शरद पवार के करीबी नेता रहे और सुनेत्रा पवार की अगुवाई वाली NCP के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने मंगलवार (24 नवंबर) को स्थिति साफ करते हुए कहा है कि शरद पवार भले ही भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में शामिल न हों, लेकिन वह कुछ खास मुद्दों पर सत्तारूढ़ गठबंधन या केंद्र सरकार का समर्थन कर सकते हैं।

भुजबल ने कहा कि राजनीतिक बैठकों और चर्चाओं से अक्सर संभावित राजनीतिक समीकरणों में बदलाव को लेकर अटकलें लगने लगती हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ''निजी रूप से, मुझे नहीं लगता कि शरद पवार NDA में शामिल होंगे। यह मेरी अपनी राय है। हालांकि, किसी खास मुद्दे पर, अगर उन्हें सही लगे, तो वह राजग नीत सरकारों या केंद्र सरकार का समर्थन कर सकते हैं।''

परिसीमन बिल पर बड़ा संकेत भुजबल ने 2023 में (दिवंगत) अजित पवार के अपने चाचा के खिलाफ बगावत कर NDA सरकार में शामिल होने के फैसले का समर्थन किया था। भुजबल ने कहा कि जब तक शरद पवार इस बारे में औपचारिक फैसला नहीं करते, तब तक उनके NDA में शामिल होने की चर्चा महज अटकलें ही हैं।उन्होंने यह भी कहा कि उचित जांच-पड़ताल के बाद NCP (शरद पवार) परिसीमन विधेयक का समर्थन कर सकती है।

अप्रैल में गिर गया था परिसीमन बिल भुजबल ने परिसीमन के मुद्दे पर सुप्रिया सुले की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ''अगर उन्हें (सुप्रिया सुले) और NCP को लगता है कि यह मुद्दा सही है और इस पर समर्थन दिया जाना चाहिए, तो वे इसे परखने और इसके महत्व को समझने के बाद इसका समर्थन कर सकते हैं।'' दरअसल सुले ने कहा था कि जब परिसीमन का मुद्दा सामने आएगा, तब उनकी पार्टी इस पर कोई फैसला लेगी। ये अटकलें ऐसे वक्त पर लगाई जा रही हैं, जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार संसद से परिसीमन बिल पारित कराने के लिए सांसदों का जुगाड़ जुटाने में लगी है। बता दें कि इसी साल अप्रैल में लोकसभा में ये बिल पेश किया गया था लेकिन दो तिहाई संख्या बल नहीं होने के कारण बिल सदन में गिर गया था।

संन्यास लेने की अटकलें खारिज इस बीच, सुप्रिया सुले ने उन खबरों को खारिज कर दिया है, जिनमें अगले महीने जन्मदिन पर पार्टी अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता शरद पवार के सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की अटकलें लगाई गई थीं। मीडिया के एक वर्ग में आई उन खबरों के बाद राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई थीं कि वरिष्ठ पवार 12 दिसंबर को राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। इस खबर पर नाराजगी जताते हुए सुले ने कहा कि उनके पिता (शरद पवार) अभी भी राज्यसभा के सदस्य हैं और उनका पांच साल का कार्यकाल बाकी है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ''कौन संन्यास लेगा, यह लोग तय करेंगे।''