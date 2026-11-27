डिलिमिटेशन बिल पर मोदी सरकार का सपोर्ट करेगी शरद पवार की NCP, INDIA अलायंस में बड़ी फूट
शरद पवार की एनसीपी-एसपी मोदी सरकार की ओर से लाए जा रहे डिलिमिटेशन बिल का सपोर्ट करने जा रही है। शरद पवार से मुलाकात करने के बाद जितेंद्र आव्हाड ने यह ऐलान किया है।
शरद पवार की एनसीपी (एसपी) संसद में आने जा रहे डिलिमिटेशन बिल पर मोदी सरकार का सपोर्ट करने जा रही है। अब तक इंडिया अलायंस का हिस्सा रहने वाली एनसीपी (एसपी) के रुख बदलने से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगेगा। कांग्रेस समूचे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एनसीपी एसपी ने डिलिमिटेशन बिल सपोर्ट करने का फैसला किया है। यह इंडिया अलायंस में बड़ी फूट मानी जा रही है।
मुंबई के अस्पताल में भर्ती शरद पवार से मुलाकात करने के बाद एनसीपी एसपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने ऐलान किया है। इससे पहले, पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी यह संकेत दे चुकी थीं कि उनकी पार्टी बिल के पेश होने के बाद फैसला लेगी। इससे माना जा रहा था कि उनकी पार्टी बिल को सपोर्ट कर सकती है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, शरद पवार के साथ अपनी बातचीत पर NCP-SP नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा, "बातचीत हमारी पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड के बारे में नहीं थी। आम तौर पर यह कहा जा रहा था कि डिलिमिटेशन प्रोसेस एक संवैधानिक जरूरत है। डिलिमिटेशन प्रोसेस को सपोर्ट करने का फैसला किया गया है, और हम सच में इसका सपोर्ट करेंगे। हम डिलिमिटेशन को सपोर्ट करेंगे।"
इंडिया अलायंस की बैठक से सुप्रिया सुले ने बनाई थी दूरी
सुप्रिया सुले ने शुक्रवार को कहा था कि वह संसद की विशेष बैठक में विपक्ष की रणनीति पर चर्चा के लिए शनिवार को बुलाई गई 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस' (इंडिया) की बैठक में शामिल नहीं होंगी, क्योंकि उनके पिता शरद पवार अस्वस्थ हैं। बारामती से लोकसभा सदस्य सुले ने कहा कि पवार के अस्पताल में भर्ती होने के कारण वह मुंबई में ही रहेंगी। उन्होंने अपने वॉट्सऐप स्टेटस पर लिखा, ''मैं (संसद की विशेष) बैठक में भाग लेने के लिए सोमवार सुबह दिल्ली जाऊंगी।'' शरद पवार को शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) के कारण गुरुवार को दक्षिण मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
'मसौदा पढ़ने के बाद ही लेंगे फैसला'
इससे पहले, सुप्रिया सुले ने डिलिमिटेशन बिल पर कहा था कि उनकी पार्टी पहले बिल के मसौदे को पढ़ेगी और उसके बाद ही अपना रुख स्पष्ट करेगी। संसद की विशेष बैठक 30 नवंबर से बुलाई गई है, जिसमें जरूरी कामकाज निपटाए जाने की बात सरकार की ओर से की गई है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इस बैठक के दौरान महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया को डिलिमिटेशन से जोड़ने वाले संविधान संशोधन विधेयक को पेश कर सकती है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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