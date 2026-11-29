रामेश्वर खामकर ने शुक्रवार, 27 नवंबर को अपना त्यागपत्र सौंपा। अपने इस्तीफे में उन्होंने साफ लिखा है कि परिसीमन विधेयक के मुद्दे पर भाजपा का साथ देने के पार्टी के फैसले के विरोध में वे अपना पद छोड़ रहे हैं।

संसद के विशेष सत्र में पेश होने जा रहे परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill) का समर्थन करने के फैसले से शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अंदर ही नाराजगी दिख रही है। पार्टी के इस रुख से नाराज होकर महाराष्ट्र सोशल मीडिया सेल के प्रदेश महासचिव रामेश्वर खामकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

न्यूज एजेंसी आईएएनएस (IANS) की रिपोर्ट के मुताबिक, रामेश्वर खामकर ने शुक्रवार, 27 नवंबर को अपना त्यागपत्र सौंपा। अपने इस्तीफे में उन्होंने साफ लिखा है कि परिसीमन विधेयक के मुद्दे पर भाजपा का साथ देने के पार्टी के फैसले के विरोध में वे अपना पद छोड़ रहे हैं।

'विचारधारा से समझौता मंजूर नहीं, कार्यकर्ता जनता को क्या जवाब दें?' पार्टी नेतृत्व के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए खामकर ने अपने पत्र में लिखा, "परिसीमन विधेयक के मुद्दे पर आज पार्टी ने भाजपा का समर्थन करने का जो फैसला लिया है, वह शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाले मुझ जैसे कार्यकर्ता की अंतरात्मा को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।"

उन्होंने आगे कहा कि पार्टी के किसी फैसले पर मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन अपनी विचारधारा से समझौता करना कतई मंजूर नहीं किया जा सकता। खामकर ने तल्ख लहजे में लिखा, "सत्ता की सुविधा के लिए बार-बार बदलने वाले राजनीतिक रुख और उससे पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं के होने वाले अपमान की मैं सार्वजनिक रूप से निंदा करता हूं।"

पार्टी की नीति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा कि जिन कार्यकर्ताओं ने अब तक भाजपा के हर फैसले का विरोध किया है, वे अब जनता के सामने जाकर क्या रुख रखेंगे? कल तक जिस विचारधारा के खिलाफ वे लड़ रहे थे, आज उसी का समर्थन करने के पीछे आखिर क्या वैचारिक तर्क है? खामकर ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका संघर्ष न कभी किसी पद के लिए था और न ही आगे कभी रहेगा।

शरद पवार NCP के भीतर भी असमंजस रामेश्वर खामकर का यह इस्तीफा ऐसे समय आया है जब पार्टी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र आव्हाड ने यह दावा किया था कि पार्टी ने परिसीमन की कवायद का समर्थन करने का फैसला कर लिया है। हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने स्थिति संभालते हुए कहा है कि विधेयक के अंतिम मसौदे को देखने के बाद ही आधिकारिक रुख तय किया जाएगा।

इस बीच, वर्धा से पार्टी सांसद अमर काले और शिरूर सांसद अमोल कोल्हे के बयानों से भी पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर एकराय न होने के संकेत मिले हैं।

वर्धा से NCP (SP) सांसद अमर काले ने कहा, “मैं लोकसभा के पटल पर अपनी अंतरात्मा के अनुसार मतदान करूंगा।” उनका यह बयान पार्टी नेता जितेंद्र आव्हाड के उस दावे के बाद आया कि शरद पवार के निर्देश पर पार्टी बिल का समर्थन करेगी।