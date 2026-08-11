NDA में जाएगी इंडिया गठबंधन की पार्टी? PM मोदी से मिले सांसद, 15 मिनट की बैठक में कई मांगें
NDA में विलय की अटकलों के बीच सुप्रिया सुले की अगुवाई में NCP(SP) के 8 सांसदों ने PM मोदी से मुलाकात की। 15 मिनट की इस बैठक में विकास कार्यों, किसानों और भारत रत्न से जुड़ी प्रमुख मांगें रखी गईं।
केंद्र सरकार को परिसीमन विधेयक पर एक बड़ा समर्थन मिल सकता है। ऐसी अटकले हैं कि शरद पवार का एनसीपी गुट के बीजेपी नीत एनडीए को समर्थन दे सकता है। इस बीच पार्टी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सुप्रिया सुले के नेतृत्व में आठ लोकसभा सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात कर कई अहम मांगें रखीं। इनमें सूखाग्रस्त मराठवाड़ा के लिए विशेष पैकेज, समाज सुधारकों को भारत रत्न और फसल बीमा योजना में सुधार जैसी मांगें शामिल हैं। बता दें कि शरद पवार का गुट फिलहाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है।nat
'संसद नहीं चल रही, इसलिए सीधे पीएम से मिले'
इस मुलाकात को लेकर एनसीपी (एसपी) की लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल रही है, इसलिए जनता और उनके निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े लंबित मुद्दों को सीधे प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाना और उन्हें सुलझाना जरूरी था। बता दें कि इससे पहले पार्टी प्रमुख शरद पवार ने भी दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की थी।
पीएम मोदी ने की शरद पवार की तारीफ
प्रधानमंत्री और सांसदों के बीच यह मुलाकात करीब 15 मिनट तक चली। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगें रखते हुए पीएम से हस्तक्षेप की अपील की। प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने बताया कि यह बैठक पूरी तरह से विकास पर केंद्रित थी और इसमें कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। सांसद के मुताबिक, पीएम मोदी ने बैठक की शुरुआत में ही शरद पवार के राजनीतिक सफर और उनके काम करने के तरीके की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा कि शरद पवार का उत्साह राजनीति में हर किसी के लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल है।
मुलाकात में रखी गईं ये प्रमुख मांगें
पीएम मोदी के साथ हुई इस बैठक में शिरूर से सांसद डॉ. अमोल कोल्हे, बीड के सांसद बजरंग सोनावणे और सुरेश म्हात्रे समेत कई नेताओं ने महाराष्ट्र के विकास और किसानों से जुड़े मुद्दे उठाए। सांसदों द्वारा रखी गई प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं।
- समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले, लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे और राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग की गई।
- मराठवाड़ा के लिए राहत पैकेज और सूखाग्रस्त जिलों को राहत देने के लिए उजनी बांध से मांजरा बांध में पानी छोड़ने की मांग की गई। साथ ही फसल बीमा योजना में सुधार और प्याज की कीमतों का मुद्दा भी उठाया गया।
- नासिक-पुणे हाई-स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट, पुणे-नासिक मेट्रो, छत्रपति संभाजीनगर में पीएम गति शक्ति योजना और कल्याण-मुरबाड रेलवे लाइन के काम में तेजी लाने की अपील की गई। इसके अलावा जेएनपीटी से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए।
- नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिवंगत नेता डी.बी. पाटिल के नाम पर रखने के महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर जल्द फैसला लेने की मांग।
गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पीएम केयर्स फंड के तहत सांसदों के कोटे की आर्थिक सहायता बढ़ाने, कैंसर इलाज सुविधाओं के विस्तार (सांसद नीलेश लंके द्वारा उठाई गई मांग) और चंद्रभागा नदी के प्रदूषण का मुद्दा उठाया गया।
क्या NDA में शामिल होगा शरद पवार गुट?
एनसीपी (एसपी) के एनडीए में शामिल होने की अटकलों को सांसद बजरंग सोनावणे ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ किया, "हम विपक्ष में हैं और विपक्ष में ही रहेंगे। सत्ताधारी दल के नेताओं और मंत्रियों से मिलने या बात करने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम उनके साथ जा रहे हैं।"
उन्होंने आगे कहा कि सांसदों को अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए फॉलो-अप करना होता है। जब सदन में गतिरोध होता है, तो व्यापक हित में संवाद शुरू करने के लिए ऐसी मुलाकातें मददगार होती हैं। वहीं, डॉ. अमोल कोल्हे ने भी इस बातचीत को सकारात्मक बताते हुए कहा कि राजनीतिक मतभेदों को किनारे रखकर महाराष्ट्र के विकास पर चर्चा की गई।
पार्टी ने कहा कि परिसीमन विधेयक पर उसका रुख संसद में पेश किए जाने वाले अंतिम मसौदे पर निर्भर करेगा। तापसे ने कहा, "आज संसद में परिसीमन को लेकर कोई प्रस्ताव या चर्चा नहीं है। पहले विधेयक पेश किया जाना चाहिए। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी गठबंधन के साथ इस पर चर्चा की जाएगी। गठबंधन में इस पर विस्तार से चर्चा होगी।" उन्होंने स्पष्ट किया कि राकांपा (शप) विपक्षी गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ी है और 2014, 2019 या 2024 में उसने भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ कोई राजनीतिक समझौता नहीं किया था। उन्होंने सवाल किया कि अब पार्टी ऐसा क्यों करेगी। तापसे ने यह टिप्पणी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के बीच फिर से नजदीकी बढ़ने और शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा (शप) द्वारा राजग को समर्थन देने की अटकलों के बीच की है।
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