शरद पवार की तबीयत फिर बिगड़ी, अस्पताल में करवाए गए भर्ती, कुछ घंटे पहले ही हुए थे डिस्चार्ज

Sharad Pawar: शरद पवार को दोबारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आज कुछ घंटे पहले ही उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। NCP-SP की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने इस बात की जानकारी दी।

महाराष्ट्र के दिग्गज राजनेता शरद पवार की तबीयत एक बार फिर से खराब हो गई है। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया गया है। सुप्रिया सुले ने यह जानकारी साझा की है। आज, यानी बुधवार को कुछ घंटे पहले ही उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। बता दें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार को सोमवार को सीने में दर्द की शिकायत के बाद एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। शरद पवार की बेटी और पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि खांसी आने के बाद 85 वर्षीय नेता को रूबी हॉल क्लीनिक में भर्ती कराया गया था। आज खबर लिखे जाने से करीब 8 घंटे पहले सुले ने जानकारी दी थी कि वरिष्ठ नेता को डिस्चार्ज कर दिया गया है।

शरद पवार के स्वास्थ्य पर जानकारी देते हुए रूबी हॉल अस्पताल के ह्दय रोग विशेषज्ञ डॉ.परवेज के ग्रांट ने कहा कि शरद पवार को प्लूरिटिक पेन (श्वसन संबंधी सीने में दर्द) की शिकायत है। यह दर्द आमतौर पर सांस लेने या छींकने के बाद बढ़ जाता है। बाद में हालत में सुधार आने के बाद उन्हें डिस्टार्ज कर दिया गया था।

ब्रीच कैंडी अस्पताल में जांच के लिए करवाया गया भर्ती शरद पवार की हालत में सुधार के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन हाल ही में सुप्रिया सुले ने एक बार फिर से जानकारी दी कि आगे की जांच के लिए पवार को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है।

पीएम मोदी ने किया था शरद पवार को फोन, जाना था हालचाल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (SP) के अध्यक्ष शरद पवार को बुधवार को यहां अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फोन पर उनसे बातचीत की और उनका कुशलक्षेम जाना। पवार के सहयोगी विट्ठल मनियार ने बताया कि प्रधानमंत्री ने पवार को आराम करने की सलाह दी है।