शरद पवार की तबीयत फिर बिगड़ी, अस्पताल में करवाए गए भर्ती, कुछ घंटे पहले ही हुए थे डिस्चार्ज
Sharad Pawar: शरद पवार को दोबारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आज कुछ घंटे पहले ही उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। NCP-SP की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने इस बात की जानकारी दी।
महाराष्ट्र के दिग्गज राजनेता शरद पवार की तबीयत एक बार फिर से खराब हो गई है। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया गया है। सुप्रिया सुले ने यह जानकारी साझा की है। आज, यानी बुधवार को कुछ घंटे पहले ही उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। बता दें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार को सोमवार को सीने में दर्द की शिकायत के बाद एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। शरद पवार की बेटी और पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि खांसी आने के बाद 85 वर्षीय नेता को रूबी हॉल क्लीनिक में भर्ती कराया गया था। आज खबर लिखे जाने से करीब 8 घंटे पहले सुले ने जानकारी दी थी कि वरिष्ठ नेता को डिस्चार्ज कर दिया गया है।
शरद पवार के स्वास्थ्य पर जानकारी देते हुए रूबी हॉल अस्पताल के ह्दय रोग विशेषज्ञ डॉ.परवेज के ग्रांट ने कहा कि शरद पवार को प्लूरिटिक पेन (श्वसन संबंधी सीने में दर्द) की शिकायत है। यह दर्द आमतौर पर सांस लेने या छींकने के बाद बढ़ जाता है। बाद में हालत में सुधार आने के बाद उन्हें डिस्टार्ज कर दिया गया था।
ब्रीच कैंडी अस्पताल में जांच के लिए करवाया गया भर्ती
शरद पवार की हालत में सुधार के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन हाल ही में सुप्रिया सुले ने एक बार फिर से जानकारी दी कि आगे की जांच के लिए पवार को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है।
पीएम मोदी ने किया था शरद पवार को फोन, जाना था हालचाल
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (SP) के अध्यक्ष शरद पवार को बुधवार को यहां अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फोन पर उनसे बातचीत की और उनका कुशलक्षेम जाना। पवार के सहयोगी विट्ठल मनियार ने बताया कि प्रधानमंत्री ने पवार को आराम करने की सलाह दी है।
मनियार ने संवाददाताओं से कहा, ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुबह पवार साहब को फोन कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने बेहद आत्मीयता के साथ उनसे बात की और आराम करने की सलाह दी। मोदी ने उनसे कहा कि सुप्रिया (सुले) अब पूरी तरह से तैयार हैं और वह तथा अन्य लोग देश के लिए काम कर सकते हैं, इसलिए पवार साहब को अब आराम करना चाहिए।'' उन्होंने कहा कि पवार ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। मनियार ने कहा, ''पवार साहब ने प्रधानमंत्री से कहा कि वह आराम कर रहे हैं और देश व राजनीति की स्थिति को संभालने के लिए सक्षम लोग मौजूद हैं, इसलिए वह पूरी तरह निश्चिंत हैं। उन्होंने कुशलक्षेम जानने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।''
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें