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नयनतारा से शादी करा देंगे क्या? अन्नाद्रमुक सांसद के बिगड़े बोल, पूरा मामला क्या

Mar 17, 2026 09:41 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, चेन्नई
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अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के राज्यसभा सांसद और पूर्व कानून मंत्री सी. वी. षणमुगम के एक अभिनेत्री के संबंध में विवादास्पद बयान से राज्य में विवाद खड़ा हो गया है।

नयनतारा से शादी करा देंगे क्या? अन्नाद्रमुक सांसद के बिगड़े बोल, पूरा मामला क्या

अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के राज्यसभा सांसद और पूर्व कानून मंत्री सी. वी. षणमुगम के एक अभिनेत्री के संबंध में विवादास्पद बयान से राज्य में विवाद खड़ा हो गया है। राज्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के खिलाफ पार्टी ने एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। सांसद अपने पैतृक जिले में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के कार्यक्रम ‘हमें अपना सपना बताएं’ की आलोचना करते हुए अचानक कहा, ‘मुझे नयनतारा चाहिए, क्या मुख्यमंत्री मेरी यह इच्छा पूरी करेंगे।’ वह नहीं रुके, बल्कि सांसद ने यहां तक कह डाला कि मुख्यमंत्री नयनतारा से शादी करने के किसी के सपने को पूरा करेंगे?’

नेताओं में काफी ज्यादा रोष
षणमुगम के इस टिप्पणी से विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं में रोष फैल गया और उन्होंने उनसे बिना शर्त सार्वजनिक माफी की मांग की। तमिलनाडु कांग्रेस समिति (टीएनसीसी) के अध्यक्ष के. सेल्वापेरुन्थागाई सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने श्री षणमुगम पर अभिनेत्रियों को नीचा दिखाने का आरोप लगाया और उनसे बिना शर्त माफी की मांग की।उन्होंने यह भी कहा कि टीएनसीसी महिला मोर्चा की सदस्य राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित करेंगी और श्री षणमुगम के माफी मांगने तक काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन करेंगी।

पार्टी से निष्कासित करने की मांग
कांग्रेस सांसद सुश्री जोतिमणि ने सांसद की टिप्पणियों की निंदा करते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की। राजनीतिक दलों के नेताओं ने अन्नाद्रमुक नेतृत्व से भी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का आग्रह किया। तमिलनाडु नडिगर संगम (कलाकार संघ) के सदस्यों और फिल्मी कलाकारों ने भी श्री षणमुगम की टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है।

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पहली बार विवादास्पद टिप्पणी नहीं
षणमुगम के बयान पर एआईएडीएमके ने अब तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि, एनडीटीवी के मुताबिक एक पार्टी प्रवक्ता ने नाम न छापने की शर्त पर कहाकि संगठन इस बयान से खुद को अलग करता है। उन्होंने कहाकि ऐसी टिप्पणियों का बचाव करना प्रवक्ता की भूमिका नहीं है। वैसे यह पहली बार नहीं है जब षणमुगम ने महिलाओं से संबंधित टिप्पणियों को लेकर विवाद खड़ा किया हो। पिछले साल, उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाकर लोगों में आक्रोश उत्पन्न किया था कि वे अपने चुनावी वादों के हिस्से के रूप में ‘एक मुफ्त पत्नी’ की भी घोषणा कर सकते हैं।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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