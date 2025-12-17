Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsShamli Triple Murder Case
Shamli Triple Murder Case: कत्ल की वजह बुर्का या कुछ और, फारूक क्यों बना जल्लाद?

Shamli Triple Murder Case: कत्ल की वजह बुर्का या कुछ और, फारूक क्यों बना जल्लाद?

संक्षेप:

यूपी के शामली में एक मुस्लिम शख्स ने बिना बुर्का मायके जाने पर अपनी पत्नी और दो मासूम बेटियों की हत्या कर दी. वारदात को छिपाने के लिए आरोपी ने घर के अंदर करीब 9 फीट गहरा गड्ढा खोदकर तीनों के शव दफना दिए. लेकिन वो पकड़ा गया

Dec 17, 2025 11:29 pm ISTPrashant Ruhela लाइव हिन्दुस्तान


