बागी MLA के ऑफिस से मिले 1 करोड़, बाद में EC से बोले- मैं ममता बनर्जी के साथ हूं

ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री के गुट में बागी नेताओं का लौटना जारी है। इस सूची में नया नाम पश्चिम मगरहाट सीट से विधायक शमीम अहमद का है। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ममता बनर्जी के साथ समर्थन जताया है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद 60 से ज्यादा विधायकों ने ऋताब्रत बनर्जी गुट को समर्थन दे दिया था। (ANI Video Grab)

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक और उलटफेर देखने को मिला है। खबर है कि बागी गुट के विधायक शमीम अहमद ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा है, जिसमें खुद को ममता बनर्जी का समर्थक बताया है। खास बात है विधायक अहमद के घर से हाल ही में पुलिस को एक करोड़ रुपये से ज्यादा नकदी जब्त की थी। फिलहाल, जांच चल रही है।

मगरहाट पश्चिम से विधायक शमीम अहमद ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने पत्र में लिखा है कि अगर उनके नाम से कोई भी हलफनामा विधायक ऋताब्रत बनर्जी के पास गया है, तो उसपर ध्यान नहीं दिया जाए। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी के समर्थन में हलफनामा दिया था। खबरें हैं कि उन्होंने ऋताब्रत को नेता प्रतिपक्ष बनाने के समर्थन में साइन किए थे।

अभिषेक बनर्जी के साथ दिखे थे रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को अहमद लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ दिखे थे। हालांकि, उस दौरान दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई थी, अब तक साफ नहीं हो सका है। इसके बाद ही उन्होंने आयोग को पत्र लिखकर ममता बनर्जी के समर्थन की बात कही थी।

दफ्तर से मिली नकदी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, 4 नवंबर को पुलिस ने बताया था कि दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर इलाके में, तृणमूल कांग्रेस के एक बागी विधायक के कार्यालय से एक करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त की गई। स्थानीय टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के गिरफ्तार सहयोगी सुमित रॉय से पूछताछ के बाद, मगराहाट पश्चिम के विधायक शमीम अहमद के ठिकानों पर छापेमारी की गई और वहां से कुछ चीजें जब्त की गईं।

एजेंसी के अनुसार, डायमंड हार्बर पुलिस जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक मजूमदार ने एक संवाददाता सम्मेलन में इस जब्ती की पुष्टि की और बताया कि यह जगह अहमद का कार्यालय है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कथित वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में पुलिस हिरासत में मौजूद रॉय से लेन-देन का विवरण जानने के लिए पूछताछ की जा रही है।

पहले भी कई नेताओं ने की वापसी खास बात है कि पहले भी कई बागी विधायकों ने ममता बनर्जी गुट में वापसी कर ली है। इनमें चोपड़ा विधायक हमीदुल रहमान, अमदंगा से कासिम सिद्दीकी शामिल हैं। सिद्दीकी ने ममता गुट के नेता कुणाल घोष के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। घोष ने तब दावा किया था कि अधिकांश विधायक कालीघाट तृणमूल के साथ हैं और अगर जरूरत पड़ी, तो गुप्त मत पत्र के जरिए फ्लोर टेस्ट कराया जाना चाहिए।

इनके अलावा विधायक तौसीफुर रहमान और विभास सरदार भी ममता बनर्जी को समर्थन दे चुके हैं।