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अजय देवगन, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ को मिला नोटिस, 'पान मसाला' का ऐड करने पर ऐक्शन

By Ankit Ojha
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विमल का विज्ञापन करने के लिए शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्राफ को फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया है कि विमल इलायची का प्रचार भी इनडायरेक्ट तंबाकू प्रोडक्ट का ही प्रमोशन है।

Vimal Elaichi
विमल इलायची के ऐड के लिए अभिनेताओं को नोटिस

फूड ऐंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने बॉलिवुड के कई जाने-माने ऐक्टर्स को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 'विमल इलायची' के विज्ञापन को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि यह विज्ञापन विमल पान मसाला का ही सरोगेट एडवर्टाइजिंग है। वहीं राज्य में गुटखा प्रतिबंधित है। एफडीए पान मसाला और गुटखा समेत ऐसी चीजों पर कार्रवाई कर रहा है जिनमें तंबाकू या फिर निकोटीन होता है।

प्रतिबंध के बाद भी क्यों कर रहे प्रचार

एफडीए के मुताबिक विज्ञापन में इस्तेमाल किए गए ब्रैंड नेम, डायलॉग और प्रस्तुति से पता चलता है कि यह पान मसाला से जुड़ा हुआ है। 13 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार ने पान मसाला , गुटखा के भंडारण और बिक्री पर एक साल के लिए रोक लगा दी है। एफडीए ने FSS ऐक्ट की धारा 24 और 53 के तहत कहा है कि ऐसे भ्रामक विज्ञापन को लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

नोटिस के मुताबिक कानूनन ऐसे खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लागू है। इसके बाद भी ऑनलाइन और अन्य मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर धडल्ले से विज्ञापन चलाया जा रहा है। ऐसे में आपको इसमें हिस्सा लेने पर स्पष्टीकरण देना होगा। तीनों ही ऐक्टर्स से एफडीए ने स्पष्टीकरण मांगा है।

जानकारी के मुताबिक ये नोटिस पत्र के जरिए तीनो ऐक्टर्स के पते पर भेज दिए गए हैं। अजय देवगन को जहू वाले बंगले पर नोटिस मिला है। शाहरुख खान को बांद्रा के मन्नत और टाइगर श्रॉफ को उनकी प्रोडक्शन कंपनी के पते पर नोटिस भेजा गया है। ये तीनों विमल के प्रचार से सीधे तौर पर जुड़े हैं और इसलिए उनसे जवाब मांगा गया है।

महाराष्ट्र में प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला पर अभियान तेज किया गया है और दो महीने में 15 करोड़ रुपये का गुटखा जब्त किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एफडीए ने 658 ठिकानों पर छापेमारी की है। इसको लेकर 519 एफआईआर दर्ज की गई हैं।इससे पहले 2018 में भी स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय ने विमल इलायची का प्रचार करवाने वाले विष्णु पाउच पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस भेजा था।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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Shahrukh Khan
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