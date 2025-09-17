शाहिद अफरीदी के बयान से भारत में सियासी दंगल, राहुल गांधी के बारे में कही थी ऐसी बात

कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने अफरीदी के बयान पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, 'अब जब उनके दामाद की गेंदों पर भारतीय बल्लेबाज प्रहार कर रहे हैं, तो भारत विरोधी बयान पहले से ज्यादा तेज हो गए हैं।

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की टिप्पणी को लेकर भारत में सियासी दंगल शुरू हो गया है। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कांग्रेस सांसद की तारीफ की थी। इसपर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा और कहा कि भारत विरोधी लोग राहुल की तारीफ कर रहे हैं। इसपर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने भी प्रतिक्रिया दी और भाजपा नेता के साथ अफरीदी की फोटो शेयर कर दी।

क्या बोली भाजपा भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, 'हाफिज सईद के बाद अब शाहिद अफरीदी (आतंकवाद समर्थक और भारत विरोधी) राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं... हैरानी नहीं है। भारत से नफरत करने वाले हर व्यक्ति को राहुल गांधी और कांग्रेस में एक साथी मिल जाता है। सोरोस से लेकर शाहिद तक... कांग्रेस = इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस...।'

पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, 'कट्टर हिंदू-द्वेषी शाहिद अफरीदी, जो भारत के खिलाफ जहर उगलने और कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का सपना देखने का कोई मौका नहीं छोड़ते, अचानक राहुल गांधी की तारीफ करने लगे हैं।'

केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा, 'राहुल गांधी पाकिस्तान के प्रिय रहे हैं। शाहिद अफरीदी और पाकिस्तान के लोग राहुल गांधी को अपना नेता बना सकते हैं।'

विपक्ष का पलटवार कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पलटवार करते हुए भाजपा नेता अनुराग ठाकुर के साथ अफरीदी की एक तस्वीर पोस्ट की और कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी को कांग्रेस से सवाल पूछने में शर्म आनी चाहिए, जबकि वह खुद उनसे संबंध रखे हुए है। उन्होंने कहा, 'आप मीठी बाते करते हैं...आप दोस्ती निभाते हैं और आपसे हमसे सवाल करते हैं।'

शिवेसना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, 'यह शाहिद अफरीदी कुछ महीने पहले ही भाजपा सांसदों से मिलजुल रहा था और सभी ने दुबई में गले मिलते हुए और दोस्ती निभाते हुए देखी है।'

कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने अफरीदी के बयान पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, 'अब जब उनके दामाद की गेंदों पर भारतीय बल्लेबाज प्रहार कर रहे हैं, तो भारत विरोधी बयान पहले से ज्यादा तेज हो गए हैं। शायद अब समय आ गया है कि अफरीदी जन्मदिनों और बहानों की पीछे छिपना बंद करें और स्कोरबोर्ड पर नजर डालें।'