Shahid Afridi praises Rahul Gandhi what he said on Indian government Asia Cup India Pakistan suryakumar yadav राहुल गांधी की सोच बहुत अच्छी है, शाहिद अफरीदी ने की तारीफ; भारत पर क्या बोले, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsShahid Afridi praises Rahul Gandhi what he said on Indian government Asia Cup India Pakistan suryakumar yadav

राहुल गांधी की सोच बहुत अच्छी है, शाहिद अफरीदी ने की तारीफ; भारत पर क्या बोले

रविवार को एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया था। दरअसल, हमेशा हाईवोल्टेज कहा जाना वाला भारत-पाकिस्तान मैच इस बार विवादों से गिरा था। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद इस मैच के बहिष्कार की मांग की जा रही थी।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 04:18 PM
share Share
Follow Us on
राहुल गांधी की सोच बहुत अच्छी है, शाहिद अफरीदी ने की तारीफ; भारत पर क्या बोले

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने भारत सरकार पर एक बार फिर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि राहुल बहुत ही सकारात्मक मानसिकता के हैं। खास बात है कि भारत को लेकर उनकी टिप्पणी ऐसे समय पर आई है, जब एशिया कप के मैच में पाकिस्तान को बुरी तरह से हराने के बाद भारत ने खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। इसे लेकर जमकर विवाद जारी है।

एक चैनल से बातचीत में अफरीदी ने कहा, 'यह (भारत की) सरकार सत्ता में बने रहने के लिए हिंदू और मुस्लिम कार्ड खेलती है। यह बहुत ही खराब मानसिकता है। राहुल गांधी की मानसिकता बहुत सकारात्मक है। वह बातचीत में भरोसा करते हैं। क्या एक इजरायल काफी नहीं है कि आप एक दूसरे बनते जा रहे हैं?'

हाथ नहीं मिलाने का विवाद

खास बात है कि रविवार को एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया था। दरअसल, हमेशा हाईवोल्टेज कहा जाना वाला भारत-पाकिस्तान मैच इस बार विवादों से गिरा था। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद इस मैच के बहिष्कार की मांग की जा रही थी। विपक्ष के नेता लगातार मैच नहीं खेलने की मांग कर रहे थे।

खास बात है कि टॉस के समय और मैच खत्म होने के बाद भी पाकिस्तानी टीम से भारत ने हाथ नहीं मिलाया।

भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया

स्पिनर अक्षर ने चार ओवर में 18 रन देकर दो, कुलदीप ने चार ओवर में 18 रन देकर तीन और वरूण ने चार ओवर में 24 रन देकर एक विकेट लिया । पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज इस तिकड़ी के सामने टिक नहीं सका और टीम नौ विकेट पर 127 रन ही बना सकी।

जवाब में भारत ने 15 . 5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। सूर्यकुमार ने छक्का लगाकर जीत दिलाई और सीधे डगआउट में चले गए। अभिषेक शर्मा ने 12 गेंद में 31 रन बनाये और पाकिस्तान के सबसे बड़े गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी की जमकर धुनाई की।