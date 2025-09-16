राहुल गांधी की सोच बहुत अच्छी है, शाहिद अफरीदी ने की तारीफ; भारत पर क्या बोले

रविवार को एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया था। दरअसल, हमेशा हाईवोल्टेज कहा जाना वाला भारत-पाकिस्तान मैच इस बार विवादों से गिरा था। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद इस मैच के बहिष्कार की मांग की जा रही थी।

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने भारत सरकार पर एक बार फिर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि राहुल बहुत ही सकारात्मक मानसिकता के हैं। खास बात है कि भारत को लेकर उनकी टिप्पणी ऐसे समय पर आई है, जब एशिया कप के मैच में पाकिस्तान को बुरी तरह से हराने के बाद भारत ने खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। इसे लेकर जमकर विवाद जारी है।

एक चैनल से बातचीत में अफरीदी ने कहा, 'यह (भारत की) सरकार सत्ता में बने रहने के लिए हिंदू और मुस्लिम कार्ड खेलती है। यह बहुत ही खराब मानसिकता है। राहुल गांधी की मानसिकता बहुत सकारात्मक है। वह बातचीत में भरोसा करते हैं। क्या एक इजरायल काफी नहीं है कि आप एक दूसरे बनते जा रहे हैं?'

हाथ नहीं मिलाने का विवाद खास बात है कि रविवार को एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया था। विपक्ष के नेता लगातार मैच नहीं खेलने की मांग कर रहे थे।

खास बात है कि टॉस के समय और मैच खत्म होने के बाद भी पाकिस्तानी टीम से भारत ने हाथ नहीं मिलाया।

भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया स्पिनर अक्षर ने चार ओवर में 18 रन देकर दो, कुलदीप ने चार ओवर में 18 रन देकर तीन और वरूण ने चार ओवर में 24 रन देकर एक विकेट लिया । पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज इस तिकड़ी के सामने टिक नहीं सका और टीम नौ विकेट पर 127 रन ही बना सकी।