देशद्रोही नहीं हैं शाहरुख खान, मुस्लिम संगठनों का खुला समर्थन; बांग्लादेशी खिलाड़ी का रार

संक्षेप:

संगीत सोम के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि भारतीय मुसलमान भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों से चिंतित हैं और उनके साथ एकजुटता रखते हैं।

Jan 02, 2026 11:15 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) द्वारा बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदे जाने के बाद देश में तीखी राजनीतिक और सामाजिक बहस छिड़ गई है। इस सौदे के बाद कुछ संगठनों और नेताओं ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए विरोध जताया। उनका तर्क है कि बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं पर हिंसा की घटनाएं सामने आती रही हैं, ऐसे में वहां के खिलाड़ी को आईपीएल खेलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अब इस पूरे विवाद के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी विदेशी खिलाड़ी से करार करना देशद्रोह नहीं कहा जा सकता।

संगीत सोम का तीखा हमला

इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता संगीत सोम ने बॉलीवुड अभिनेता और केकेआर के सह-मालिक शाहरुख खान पर तीखा हमला बोला।

संगीत सोम ने शाहरुख खान को ‘देशद्रोही’ बताते हुए कहा कि भारत में कमाई गई पूंजी ऐसे देश के खिलाड़ियों पर खर्च की जा रही है, जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। उन्होंने यह भी दावा किया कि मुस्ताफिज़ुर रहमान भारत में खेल भी नहीं पाएंगे और हवाई अड्डे से बाहर कदम नहीं रख सकेंगे।

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का जवाब

संगीत सोम के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि भारतीय मुसलमान भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों से चिंतित हैं और उनके साथ एकजुटता रखते हैं। उन्होंने कहा- अगर शाहरुख खान ने किसी क्रिकेटर से पेशेवर करार किया है, तो इसे देशद्रोह कहना किसी भी सूरत में जायज नहीं है। खेल और व्यापार को इस तरह सांप्रदायिक चश्मे से देखना ठीक नहीं।

इमाम एसोसिएशन और AIMIM की प्रतिक्रिया

इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने भी इस विवाद पर कहा कि बिना संविधान को समझे किसी भी मुद्दे पर विरोध करना अब आदत बनता जा रहा है। उनका कहना था कि जैसे ही किसी मुसलमान का नाम सामने आता है, विरोध शुरू हो जाता है, जबकि अगर कोई संवैधानिक या कानूनी उल्लंघन होगा, तो कानून अपना काम करेगा।

वहीं AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने इस मुद्दे को भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबले से जोड़ते हुए कहा कि जब पहलगाम हमले के बाद भी भारत-पाकिस्तान मैच की अनुमति दी गई थी, तो फिर आईपीएल में किसी खिलाड़ी को लेकर इतना विरोध क्यों। उन्होंने कहा कि हिंसा कहीं भी हो, निंदनीय है, लेकिन क्रिकेट को राजनीति और नफरत से दूर रखना चाहिए।

कुल मिलाकर मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 में केकेआर द्वारा खरीदे जाने के बाद यह मामला अब केवल खेल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और सामाजिक विमर्श का विषय बन गया है। एक ओर इसे राष्ट्रहित और भावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है, तो दूसरी ओर कई धर्मगुरु और नेता इसे खेल और संविधान के दायरे में रखने की बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि बीसीसीआई और केंद्र सरकार इस विवाद पर क्या रुख अपनाती है।

अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
