Shadab Jakati Taj ul Masajid Bhopal Video पर भड़के मुस्लिम संगठन, फतवा किया जारी | 10 Rs ka Biscuit

संक्षेप:

भोपाल की ताज-उल-मस्जिद में वीडियो बनाने को लेकर शादाब जकाती पर मुस्लिम संगठन भड़क गए हैं. बल्कि, ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने थाने में शिकायत कर एफआईआर की मांग की है

Dec 17, 2025 09:33 pm ISTPrashant Ruhela लाइव हिन्दुस्तान
Prashant Ruhela

Prashant Ruhela
प्रशांत रूहेला पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इस दौरान मैंने S1 News Channel, TV100, SMBC Insight, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ नेशन और वनइंडिया जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। खबरों की सटीकता, निष्पक्षता और गहराई मेरी पत्रकारिता की पहचान रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही शोभित यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में एमबीए किया है, जिससे आर्थिक और व्यावसायिक खबरों की बेहतर समझ विकसित हुई। डिजिटल और टीवी दोनों प्लेटफॉर्म्स पर काम करने के अनुभव ने मुझे बदलते मीडिया परिदृश्य को समझने और हर नई चुनौती को अवसर में बदलने का दृष्टिकोण दिया है। और पढ़ें
