इस्लामिक देश में भारतीय महिला पर अत्याचार, सरकार से घर वापस लाने की लगाई गुहार
ओमान में एक भारतीय महिला के साथ अत्याचार का मामला सामने आया है। हैदराबाद की रहने वाली शबनम बेगम ने वीडियो जारी करके आरोप लगाया है कि वह ट्रैवल एजेंट्स के झांसे में आकर मस्कट पहुंच गईं। यहां पर उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है।
खाड़ी देश ओमान में काम करने गई एक भारतीय महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह भारत सरकार से उसे वापस बुलाने की गुहार लगा रहा है। पीड़िता का कहना है कि हैदराबाद से उसे 'हाउस हेल्प' का काम दिलवाने के बहाने मार्च में ओमान बुलाया गया था। उसे भरोसा दिलाया गया था कि यहां पर करीब 50 हजार रुपए महीने की नौकरी और आरामदायक व्यवस्था मिलेगी। लेकिन यहां पर तीन महीने से कोई पैसा नहीं दिया गया है और न ही ढंग से खाना दिया जाता है।
महिला की पहचान तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की रहने वाली शबनम बेगम के रूप में हुई है। एक स्थानीय नेता को भेजे गए अपने वीडियो में शबनम ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई है। उसने कहा, "मस्कट में मुझसे रोजाना करीब 15 से 16 घंटे काम करवाया जाता है। तीन महीने से कोई सैलरी नहीं दी गई है। उन्होंने मुझे डेढ़ महीने से मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाने दिया। मेरा पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी छीन लिए हैं।"
हैदराबाद की स्थानीय नेता अमदद उल्लाह खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस वीडियो को साझा किया है। उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा। हैदराबाद की 26 वर्षीय शबनम के साथ मस्कट में बेहद बुरा बर्ताव किया जा रहा है। उन पर अत्याचार किए गए। उन्हें पीटा गया है। लगातार टॉर्चर से परेशान आकर वह किसी तरह भारतीय दूतावास तक पहुंचने में कामयाब हो गई हैं। लेकिन परेशानी यह है कि ट्रैवल एजेंटों ने उनका पासपोर्ट अपने पास रखा हुआ है। इसलिए वह वापस नहीं आ सकती।
अमजद ने बताया, "ट्रैवल एजेंट्स ने उससे वादा किया था कि उसे वहां जाकर हर महीने करीब 200 ओमानी दीनार (50 हजार रुपए) मिलेंगे। इसके चक्कर में वह मस्कट पहुंच गई। लेकिन वहां जाकर उसे अलग-अलग घरों में 12 से 15 घंटे काम करवाया गया और रहने की भी सुविधा नहीं दी गई। पिछले चार महीनों से उसे कोई वेतन भी नहीं दिया गया है।"
अमजद ने बताया कि महिला और उसके परिवार ने सरकार और विदेश मंत्री एस जयशंकर से अनुरोध किया है कि वह वापस भारत आने में उसकी मदद करें। बता दें,अमजद के ट्वीव पर रिप्लाई करते हुए ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने लिखा कि मामले को संज्ञान में ले लिया गया है। इस पर कार्रवाई हो रही है।
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लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें