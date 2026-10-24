विजय की पार्टी के नेता पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप, छात्रा ने अगले ही दिन वापस ली शिकायत
पुलिस के अनुसार, यह घटना गुरुवार को हुई। छात्रा और उसकी कॉलेज की एक सहेली भारी बारिश के बीच बस का इंतजार कर रही थीं। आरोपी क्रिस्टोफर ने अपनी कार रोकी और उन्हें लिफ्ट देने की पेशकश की।
तमिलनाडु के नए-नवेले मुख्यमंत्री विजय की पार्टी के एक पदाधिकारी पर कन्याकुमारी जिले में एक कॉलेज छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस मामले में दिलचस्प मोड़ तब आया जब शिकायत दर्ज कराने के एक दिन बाद ही उसने एक लिखित आवेदन देकर शिकायत वापस लेने की मांग की और पुलिस से आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा। इस घटना के बाद पीड़िता को डरा-धमकाकर शिकायत वापस लेने के आरोप लग रहे हैं।
पुलिस के अनुसार, यह घटना गुरुवार को हुई। छात्रा और उसकी कॉलेज की एक सहेली भारी बारिश के बीच बस का इंतजार कर रही थीं। आरोपी क्रिस्टोफर ने अपनी कार रोकी और उन्हें लिफ्ट देने की पेशकश की। वह पीड़िता की सहेली को जानता था। पुलिस ने बताया कि सहेली को उसके घर छोड़ने के बाद क्रिस्टोफर ने पीड़िता को भी उसके घर छोड़ने की बात कही। रास्ते में उसने कथित तौर पर पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार किया और यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने कहा कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और मामले की जांच चल रही है।
पुलिस के मुताबिक, अगले दिन मामले ने एक नया मोड़ ले लिया। छात्रा ने एक लिखित आवेदन देकर अपनी शिकायत वापस लेने की मांग की और कहा कि आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। इस घटना के बाद ऐसे आरोप लग रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी के पदाधिकारियों ने पैसे, अपने प्रभाव और डराने-धमकाने के तरीकों का इस्तेमाल करके पीड़िता पर दबाव डाला।
DMK और AIADMK ने की TVK की आलोचना
इस मामले ने सत्ताधारी TVK की जमकर आलोचना हो रही है। विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया है कि पार्टी ने अपने पदाधिकारी के खिलाफ लगे इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया दी है। DMK सांसद कनिमोझी ने मुख्यमंत्री विजय से पूछा कि वे आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि TVK अपराधियों और यौन अपराधियों का अड्डा बन गया है। कनिमोझी ने चेतावनी दी कि अगर सरकार कार्रवाई करने में विफल रहती है तो DMK भी जनता के साथ मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करेगी।
AIADMK के प्रवक्ता कोवई सत्यन ने भी इन आरोपों को लेकर सत्ताधारी पार्टी की आलोचना की है। उन्होंने कहा, "हाल ही में बलात्कार और छेड़छाड़ के कई मामलों में TVK के पदाधिकारी शामिल पाए गए हैं। एक ही पार्टी से कानून बनाने वाले और कानून तोड़ने वाले दोनों का आना चिंताजनक है।"
आपको बता दें कि TVK के नेताओं और प्रवक्ताओं ने इन आरोपों पर कुछ भी कहने से परहेज किया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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