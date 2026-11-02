खतरनाक होता जा रहा है तूफानी चक्रवात मुरासु, IMD ने बताया आंध्र प्रदेश में कब देगा दस्तक
आंध्र प्रदेश में तूफानी चक्रवात मुरासु और खतरनाक होता जा रहा है। हवा की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। वहीं, घने-काले बादल लगातार आसमान में छाए हुए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने इसके लैंडफॉल की चेतावनी दी है।
आंध्र प्रदेश में तूफानी चक्रवात मुरासु और खतरनाक होता जा रहा है। हवा की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। वहीं, घने-काले बादल लगातार आसमान में छाए हुए हैं। इसके मुताबिक मुरासु तूफान आंध्र प्रदेश में सोमवार रात 11.30 से मंगलवार सुबह 4 बजे के बीच लैंड कर सकता है। भारी बारिश की भविष्यवाणी को देखते हुए, तमिलनाडु के चेनई और तिरुवल्लुर के जिला प्रशासन ने सोमवार को सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी है। इस बीच, आईएमडी ने खराब मौसम की चेतावनी दी है। साथ ही तेलंगाना के छह जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और पांच जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
इंडिगो की ट्रैवेल एडवाइजरी
वहीं, इंडिगो ने सोमवार को एक ट्रैवेल एडवाइजरी जारी की। इसकी वजह विशाखापत्तनम में खराब मौसम के चलते उड़ान में दिक्कत रही। एयरलाइंस ने पैसेंजर्स को जमीन पर और विमान में संभावित लंबे इंतजार के बारे में चेतावनी दी। अपनी सलाह में एयरलाइन ने कहा कि शहर में उड़ान संचालन प्रतिकूल मौसम की वजह से प्रभावित हुआ है और यात्रियों से देरी के बीच धैर्य बनाए रखने का अनुरोध किया। इंडिगो की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि विशाखापत्तनम में मौसम खराब होने के चलते उड़ानें प्रभावित हैं।
आपात स्थिति के लिए तैयारी
आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान मुरासु के बाद की किसी भी आपात स्थिति से निपटने में मदद के लिए तमिलनाडु के अरक्कोनम के पास स्थित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की चौथी बटालियन की तीन टीम तैनात की गयी हैं, जिनमें कुल 90 कर्मी शामिल हैं। एक अधिकारी ने बताया कि एनडीआरएफ की एक टीम में 30 कर्मी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए बल की तैनाती नेल्लोर, प्रकाशम और मरकापुरम जैसे क्षेत्रों में की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि एक वरिष्ठ कमांडर के नेतृत्व में ये टीमें आपातकालीन बचाव कार्य करेंगी, मलबा हटाएंगी और प्रभावित नागरिकों को राहत पहुंचाएंगी।
तमिलनाडु ने भेजी मदद
तमिलनाडु सरकार ने आंध्र प्रदेश में चक्रवात मुरासु से बाधित बिजली की आपूर्ति बहाल करने में मदद को लेकर पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के अनुरोध पर बिजली विभाग के 500 कर्मियों की 25 टीम भेजी है। तमिलनाडु के बिजली मंत्री आर. निर्मल कुमार ने सोमवार को यह जानकारी दी। कुमार ने मीडिया से कहा कि राज्य सरकार ने बिजली बहाली में मदद के लिए पड़ोसी राज्य में जरूरी उपकरण भी भेजे हैं। नायडू ने रविवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट कर कहा था कि उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय से मुलाकात की और बिजली प्रणालियों की बहाली के लिए राज्य सरकार से मदद मांगी।
किसान भी हो रहे हैं परेशान
उधर बारिश के नए दौर के पूर्वानुमान से उन किसानों की चिंता बढ़ गई है, जो अपनी खड़ी फसलों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गंजाम जिले के कुकुडाखंडी प्रखंड के बैगनाबाड़ी गांव के किसान निरंजन मोहंती पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश के बाद जलमग्न हुए अपने खेत से पानी निकालकर धान की खड़ी फसल को बचाने की कोशिश कर रहे थे। मोहंती अब अपनी फसल को लेकर चिंतित हैं क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने क्षेत्र में एक बार फिर बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है।
गंजाम जिले के शेरगड़ा प्रखंड के टकराड़ा गांव के किसान समीर कुमार प्रधान ने कहा कि मेरी करीब 10 एकड़ जमीन में खड़ी धान की फसल बाढ़ के पानी में डूब गई है। खेत से अब तक पानी नहीं निकल पाया है। बारिश का नया दौर धान की जड़ों को सड़ा देगा।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।