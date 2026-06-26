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अगरतला के अपार्टमेंट में हुआ जोरदार धमाका, कई लोग घायल; वजह का पता लगाने में जुटीं एजेंसियां

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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त्रिपुरा के अगरतला में एनएस अपार्टमेंट में हुए जोरदार धमाका में कई लोग घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एजेंसियां घटना की जांच कर रही हैं।

त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एक अपार्टमेंट में एक भीषण विस्फोट में कई लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक एक महिला को काफी गंभीर चोटें आई हैं और उसे जीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अपार्टमेंट के अंदर और आसपास भी खिड़कियां टूट गई हैं। इमारत का एक हिस्सा एकदम जर्जर हो गया है। घटना रामनगर संकट चौमुहानी स्थित एनएस अपार्टमेंट की है। धमाका इतना जोरदार था कि बहुत सारे फ्लैट्स की खिड़कियां टूट गईं और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए।

सीनियर पुलिस अधिकारी देव प्रसाद राय ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहु्ंची। उन्होंने कहा, रात में 12 बजे हमें जानकारी मिली की एनए अपार्टमेंट में जोरदार धमाका हुआ है। इसके बाद हम तुरंत वहां पहुंचे और पता चला कि अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर ही धणाका हुआ है। हमने इमर्जेंसी सर्विस को सचूना दी और तुरंत बम निरोधक दस्ते और दमकल को बुलाया गया।

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संबंधित एजेंसियां मौके पर पहुंच गई हैं और धमाके की वजह जानने की कोशिश कर रही हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द ही बता चल जाएगा कि इतना जोरदार धमाका किस वजह से हुआ। यहां रहने वाले बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। वहीं एक महिला को गंभीर रूप से चोट आई है। कांच के टुकड़े उसकी आंख के पास धंस गए हैं। इसके अलावा पहली मंजिल पर मौजूद एक युवक को भी चोट आई हैं।

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घटना के बाद सबसे पहले दमकल विभाग के अधिकारियों और बम निरोधक दस्ते ने अपना काम किया। हालांकि धमाके की असली वजह का पता नहीं चल पाया। यहां रहने वाले लोगों को शक है कि यह धमाका गैस सिलेंडर में हो सकता है। वहीं एजेंसियों का कहना है कि फरेंसिक जांच की जा रही है और इसके बाद कुछ स्पष्ट जानकारी मिल सकती है। घटनास्थल पर सुरक्षाबलों की मौजूदगी में ही जांच हो रही है।

लखनऊ में हुआ था भयानक अग्निकांड

बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अलीगंज स्थित एक कोचिक सेंटर में आग लग गई थी। उस घटना में कई छात्र-छात्राओं समेत 15 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद प्रदेशभर में कम से कम 100 कोचिंग सेंटरो को सील किया गया है। 22 जून को दोपहर 12 बजे के करीब आग लगी थी। इसके बाद चार सरकारी अधिकारियों को निलंबित किया गया है। वहीं चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें राम कृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र प्रसाद शुक्ल, तुषार कृष्ण जायसवाल शामिल हैं। चौथे आरोपी का नाम सुरेश कुमार साहू है।

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लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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