फिल्मी दुनिया से राजनीति में एंट्री; कौन हैं विजय? जिनकी रैली में हुआ हादसा

Who is Thalapathy Vijay: तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय की राजनैतिक रैली में भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत हो गई है। विजय ने कुछ महीने पहले ही फिल्मी दुनिया से राजनीति में एंट्री की थी।

एक्टर से नेता बने तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय का राजनैतिक करियर एक दुखद घटना के साथ शुरू हुआ है। अपने फैन्स के बीच में थलापति (कमांडर) के नाम से मशहूर विजय ने अपने फिल्मी करियर पर ब्रेक लगाकर इस साल ही नई पार्टी लॉन्च की थी। तमिलनाडु में एक राजनैतिक रैली के दौरान भगदड़ मच गई। इसमें करीब 36 लोगोंं की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस भगदड़ के बाद पीएम मोदी समेत कई लोगों ने अपनी शोक संवेदनाएं दी हैं।

इस दुर्घटना के बाद केवल फिल्मी पर्दे पर दिखने वाले विजय की निजी जिंदगी को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा बढ़ गई है, तो चलिए जानते हैं कि कैसे फिल्मी माहौल में पैदा हुआ तमिल सिनेमा का सुपरस्टार कैसे राजनीति की गलियों में पहुंच गया।

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक मशहूर फिल्म निर्देशक एस. ई. चंद्रशेखर के घर जन्म विजय का असली नाम जोसेफ विजय है। अपने फैन्स के बीच में थलापति विजय के रूप में पहचाने जाने विजय को मास इंटरटेनर माना जाता है। 1992 में अपने पिता की फिल्म नालैया थीरपू से फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले विजय के लिए अपनी जगह बनाना आसान नहीं रहा। उनकी शुरुआती फिल्में फ्लाप साबित हुई। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर दर्शकों के बीच में अपनी जगह बनाई।

कैसे मिला थलापति नाम? शुरुआती दौर में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे विजय को 2000 के दशक में सफलता मिलनी शुरू हुई। हालांकि 2011 में आई उनकी फिल्म वेलायुद्धम ने उनको जबरदस्त प्रसिद्धि दिलाई। इस फिल्म के बाद ही उनके फैन्स उन्हें थलापति कहने लगे। इसके बाद यह नाम उनकी पहचान बन गया।