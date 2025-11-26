भारत के ब्रह्मोस मिसाइल में कई देशों की दिलचस्पी, जल्द हो सकती है 4 हजार करोड़ की डील
रक्षा सूत्रों के मुताबिक कुछ सौदे अंतिम चरण में हैं। सूत्रों ने बताया कि दुनिया के कई देशों ने ब्रह्मोस खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है और करीब 450 मिलियन डॉलर के इन समझौतों पर जल्द ही मुहर लग सकती है।
केंद्र सरकार के सैन्य निर्यात बढ़ाने के मिशन को बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है। हाल ही में सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है कि भारत लगभग 450 मिलियन डॉलर यानी 4 हजार करोड़ रुपए की डिफेंस डील फाइनल करने के बेहद करीब है, जिसके तहत कॉम्बैट-प्रूव्ड ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें भारत के मित्र देशों को सप्लाई की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक भारत के DRDO और रूस द्वारा मिलकर तैयार किए गए ब्रह्मोस मिसाइलों में कई देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक कई सौदे अंतिम चरण में हैं और इन पर जल्द ही सहमति बन जाएगी। सूत्रों ने बताया, “करीब 450 मिलियन डॉलर की ये डीलें जल्द पूरी होंगी। इन डीलों के बाद कई और ऑर्डर भी आने वाले हैं, क्योंकि दुनिया के कई देशों में ब्रह्मोस को लेकर बहुत ज्यादा दिलचस्पी है।”
ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ी डिमांड
जानकारी के मुताबिक बीते मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइलों के टॉप क्लास प्रदर्शन के बाद इनकी मांगों में जबरदस्त उछाल देखने की मिले। बता दें कि ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के कई एयर बेस पर अत्यंत सटीक वार किए थे। चार दिन के संघर्ष में इन मिसाइलों ने पाकिस्तान के कई एयर बेस और सेना की कैंटोनमेंट्स पर सटीक स्ट्राइक किए थे।
नेवी और एयरफोर्स का भी हिस्सा होगा ब्रह्मोस
मिसाइल की इस जबरदस्त क्षमता ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के डिफेंस सिस्टम की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। भारतीय नौसेना अपनी वीर-क्लास वॉरशिप्स पर ब्रह्मोस लगाने की तैयारी कर रही है।वहीं भारतीय वायुसेना Su-30 MKI फाइटर जेट बेड़े पर BrahMos के एयर-लॉन्च वर्जन का इस्तेमाल करेगी।