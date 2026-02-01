2023 की बाढ़ में बहकर चले गए पाकिस्तान, 7 भारतीयों की हुई वतन वापसी

संक्षेप: इन नागरिकों की वापसी भारत सरकार के निरंतर कूटनीतिक प्रयासों का परिणाम है। भारतीय अधिकारियों ने इनके दस्तावेजों की पुष्टि की ताकि वापसी की प्रक्रिया तेज हो सके।

पंजाब के अटारी बॉर्डर पर शनिवार शाम भावुक कर देने वाले दृश्य देखे गए। पाकिस्तान की जेलों में एक साल से अधिक समय बिताने के बाद सात भारतीय नागरिक आखिरकार अपनी मिट्टी पर वापस लौटे। अटारी सीमा के प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण महाल ने बताया कि इन सभी की नागरिकता की पुष्टि के बाद पाकिस्तान सरकार ने इनकी रिहाई के आदेश जारी किए थे। ये सभी नागरिक साल 2023 में आई भीषण बाढ़ के दौरान गलती से सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंच गए थे।

रिहा किए गए लोगों में से अधिकांश पंजाब के सीमावर्ती इलाकों के रहने वाले हैं, जो 2023 की मानसून बाढ़ के दौरान अपने पशुओं या कीमती सामान को बचाने की कोशिश में सतलुज नदी के तेज बहाव में बहकर सीमा पार चले गए थे।

चंदर सिंह उर्फ छिंदर सिंह- फिरोजपुर, पंजाब

गुरमीत सिंह उर्फ गुरमेज सिंह- फिरोजपुर, पंजाब

जोगिंदर सिंह- फिरोजपुर, पंजाब

हरविंदर सिंह- लुधियाना, पंजाब

रतन पाल- जालंधर, पंजाब

विशाल- फिरोजपुर, पंजाब

सुनील आदे उर्फ प्रसंजीत- उत्तर प्रदेश

वापसी की दर्दनाक आपबीती भारत लौटे इन नागरिकों ने पाकिस्तान की जेलों में बिताए अपने समय के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एक युवक ने बताया कि वह बाढ़ के पानी में फंसे अपने ट्रैक्टर को बचाने गया था, लेकिन पानी के बहाव ने उसे पाकिस्तान की ओर धकेल दिया। वहां के ग्रामीणों ने मदद करने के बजाय उसे पाकिस्तानी सेना के हवाले कर दिया। इन नागरिकों को अवैध सीमा पार करने के आरोप में एक साल की कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। कुछ वापसी करने वालों ने आरोप लगाया कि उन्हें कई दिनों तक छोटे कमरों में बंद रखा गया और पूछताछ के दौरान मारपीट भी की गई।

इन नागरिकों की वापसी भारत सरकार के निरंतर कूटनीतिक प्रयासों का परिणाम है। भारतीय अधिकारियों ने इनके दस्तावेजों की पुष्टि की ताकि वापसी की प्रक्रिया तेज हो सके। हर साल की तरह 1 जनवरी 2026 को भी दोनों देशों ने एक-दूसरे की जेलों में बंद कैदियों की सूची साझा की थी, जिसमें इन नामों को प्राथमिकता पर रखा गया था।