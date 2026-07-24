एक्टिंग चीफ जस्टिस के सहारे चल रहे हैं देश 7 हाईकोर्ट, इस साल 5 और होंगे रिटायर; देखें लिस्ट

केंद्र सरकार ने इस सिफारिश को त्वरित मंजूरी दी और 2 जून तक इन सभी ने शपथ ले ली। हालांकि, इसकी वजह से चार प्रमुख उच्च न्यायालय रातों-रात बिना स्थायी मुख्य न्यायाधीश के रह गए।

देश के 5 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इस साल रिटायर हो रहे हैं। (फाइल फोटो)

High Court News: देश में कुल 25 हाईकोर्ट हैं। इनमें से सिर्फ 7 हाईकोर्ट ऐसे हैं, जो कि कार्यवाहक चीफ जस्टिस के सहारे चेल रहे हैं। जुलाई 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, बॉम्बे, कलकत्ता, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, मध्य प्रदेश, पटना, पंजाब व हरियाणा के साथ-साथ राजस्थान हाईकोर्ट बिना स्थायी मुख्य न्यायाधीश के चल रहे हैं और वहां का कामकाज कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों के भरोसे है। यह स्थिति केवल नियमित ट्रांसफर और रिटारमेंट के कारण पैदा नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट संशोधन अध्यादेश, 2026 के जरिए शीर्ष अदालत में स्वीकृत जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का फैसला किया था।

17 मई 2026 को इस अध्यादेश के लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों के प्रमोशन का रास्ता साफ हुआ, जिससे हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों के पद खाली हो गए। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 27 मई को चार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और एक वरिष्ठ अधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट करने की सिफारिश की थी। उनमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरुण पल्ली और वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने इस सिफारिश को त्वरित मंजूरी दी और 2 जून तक इन सभी ने शपथ ले ली। हालांकि इसकी वजह से चार प्रमुख उच्च न्यायालय रातों-रात बिना स्थायी मुख्य न्यायाधीश के रह गए। आपको बता दें कि जब भी किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होता है तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। पटना, राजस्थान और कलकत्ता हाईकोर्ट में यह पद पिछले मुख्य न्यायाधीशों के रिटायरमेंट के कारण खाली हुए हैं।

वर्तमान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बॉम्बे हाईकोर्ट- जस्टिस आर.वी. घुगे

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट- जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट- जस्टिस विवेक रूसिया

जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख- जस्टिस संजीव कुमार

पटना हाईकोर्ट- जस्टिस सुधीर सिंह

राजस्थान हाईकोर्ट- जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा

कलकत्ता हाईकोर्ट- जस्टिस तापब्रत चक्रवर्ती

हाईकोर्ट में यह संकट जल्द खत्म होता नहीं दिख रहा है। वर्ष 2026 के अंत तक 5 और स्थायी मुख्य न्यायाधीश रिटायर होने वाले हैं।

5 और मुख्य न्यायाधीश होंगे रिटायर जस्टिस रमेश सिन्हा (छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - 4 सितंबर 2026)

जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा (कार्यवाहक, राजस्थान हाईकोर्ट - 26 सितंबर 2026)

जस्टिस एम.एस. सोनक (झारखंड हाईकोर्ट)

जस्टिस हरीश टंडन (उड़ीसा हाईकोर्ट - नवंबर 2026)

जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता (उत्तराखंड हाईकोर्ट)

कॉलेजियम के सामने चुनौती फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक नई एडवांस-ट्रांसफर पॉलिसी अपनाई थी। इसके तहत जिस जज को मुख्य न्यायाधीश बनना होता है, उन्हें पद खाली होने से लगभग दो महीने पहले ही उस हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाता है, ताकि प्रशासनिक कामकाज में कोई बाधा न आए और बदलाव सुचारू रूप से हो सके। लेकिन वर्तमान रिक्तियों के कारण इस नीति को लागू करना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है।