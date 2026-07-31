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लोन लेकर US जाने वाले भारतीय छात्रों को झटका, जॉब के लिए देने होंगे 95 लाख रुपये

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अमेरिका में पढ़ाई करने पहुंचे अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए मुश्किलें बढ़ने के संकेत हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका सरकार उन छात्रों पर मोटी फीस लगाने की योजना बना रही है, जो ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करने वाले हैं।

Indians in US
अमेरिका में पढ़ाई के बाद अब नौकरी के लिए भी मोटा खर्च करना पड़ सकता है। (सांकेतिक तस्वीर: Pexels)

कर्ज लेकर पढ़ाई और कमाई करने जाने वाले छात्रों की जेब पर अमेरिका नया बोझ डालने की तैयारी कर रहा है। खबर है कि अगर अब अगर कोई छात्र ग्रेजुएशन के बाद अमेरिका में ही रहकर काम करना चाहता है, तो उसे 1 लाख डॉलर की मोटी फीस सरकार को देनी होगी। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। खास बात है कि भारत से बड़ी संख्या में छात्र शिक्षा के लिए अमेरिका का रुख करते हैं। ऐसे में यह कदम उनके लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है।

वॉल स्ट्रीट जनरल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शिक्षा के बाद काम की फीस के अलावा नए वीजा नियम भी जारी किए गए हैं। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय छात्र पढ़ाई के बाद लंबे समय तक अमेरिका में नहीं रह सकेंगे। हालांकि, इस पर अब तक अंतिम मुहर नहीं लगाई गई है।

क्या होगी नई व्यवस्था

रिपोर्ट के अनुसार, छात्रों से फीस OPT यानी ऑप्टिकल प्रैक्टिकल ट्रैनिंग के तहत ली जाएगी। आसान शब्दों में OPT का मतलब एक अस्थायी नौकरी से है, जो F-1 वीजा पर अमेरिका पहुंचे छात्र के पढ़ाई के क्षेत्र से जुड़ी होती है। पात्र छात्र 12 महीने का ओपीटी काम हासिल कर सकते हैं। अब जिस अवधि में छात्र अनुभव हासिल करते थे और कुछ मामलों में एच-1बी वीजा को कोशिश करते थे, वहां डोनाल्ड ट्रंप सरकार मोटी फीस लेने की तैयारी कर रही है।

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कौन देगा फीस, कैसे भारतीय छात्रों के लिए झटका

दरअसल, ऐसे कई छात्र होते हैं जो भारी कर्ज लेकर अमेरिका जाते हैं। इनमें भारतीय छात्र भी बड़ी संख्या में हैं। अब ग्रेजुएशन के बाद कुछ समय तक काम करने से उनकी आर्थिक मदद हो जाती है। साथ ही इसके जरिए छात्र जरूरी अनुभव हासिल कर लेते हैं, जो उन्हें फुल टाइम जॉब हासिल करने में मददगार हो सकता है।

फिलहाल, यह प्रस्ताव DHS यानी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के पास है और मंजूर नहीं हुआ है। अब तक यह भी स्पष्ट नहीं है कि अगर यह पास हो जाता है, तो 1 लाख डॉलर की फीस खुद छात्र देंगे या उन्हें नौकरी देने वाली कंपनी देगी। माना जा रहा है कि अगर यह फीस लागू होती है, तो अंतरराष्ट्रीय छात्र अमेरिका से दूरी बना सकते हैं।

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वीजा नियम बदल सकते हैं

मौजूदा व्यवस्था है कि जब तक पढ़ाई चल रही है और वीजा के नियमों का पालन किया जा रहा है, तब तक छात्र अमेरिका में रह सकता है। अगर उसकी पढ़ाई लंबी चलती है, तो समय को नियमों का पालन कर बढ़ाया जाता है। अब यह व्यवस्था खत्म होने जा रही है। अब अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अमेरिका में 4 साल रहने की अनुमति मिलेगी। अगर इससे ज्यादा समय तक पढ़ाई चलती है, तो छात्रों को DHS में आवेदन देना होगा।

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कहा जा रहा है कि ट्रंप सरकार ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को बेहतर करने और इमिग्रेशन सिस्टम पर निगरानी और मजबूत करने के लिए कर रही है। हालांकि, अब तक इसपर अंतिम मुहर नहीं लगी है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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