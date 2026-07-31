लोन लेकर US जाने वाले भारतीय छात्रों को झटका, जॉब के लिए देने होंगे 95 लाख रुपये

अमेरिका में पढ़ाई करने पहुंचे अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए मुश्किलें बढ़ने के संकेत हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका सरकार उन छात्रों पर मोटी फीस लगाने की योजना बना रही है, जो ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करने वाले हैं।

कर्ज लेकर पढ़ाई और कमाई करने जाने वाले छात्रों की जेब पर अमेरिका नया बोझ डालने की तैयारी कर रहा है। खबर है कि अगर अब अगर कोई छात्र ग्रेजुएशन के बाद अमेरिका में ही रहकर काम करना चाहता है, तो उसे 1 लाख डॉलर की मोटी फीस सरकार को देनी होगी। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। खास बात है कि भारत से बड़ी संख्या में छात्र शिक्षा के लिए अमेरिका का रुख करते हैं। ऐसे में यह कदम उनके लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है।

वॉल स्ट्रीट जनरल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शिक्षा के बाद काम की फीस के अलावा नए वीजा नियम भी जारी किए गए हैं। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय छात्र पढ़ाई के बाद लंबे समय तक अमेरिका में नहीं रह सकेंगे। हालांकि, इस पर अब तक अंतिम मुहर नहीं लगाई गई है।

क्या होगी नई व्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार, छात्रों से फीस OPT यानी ऑप्टिकल प्रैक्टिकल ट्रैनिंग के तहत ली जाएगी। आसान शब्दों में OPT का मतलब एक अस्थायी नौकरी से है, जो F-1 वीजा पर अमेरिका पहुंचे छात्र के पढ़ाई के क्षेत्र से जुड़ी होती है। पात्र छात्र 12 महीने का ओपीटी काम हासिल कर सकते हैं। अब जिस अवधि में छात्र अनुभव हासिल करते थे और कुछ मामलों में एच-1बी वीजा को कोशिश करते थे, वहां डोनाल्ड ट्रंप सरकार मोटी फीस लेने की तैयारी कर रही है।

कौन देगा फीस, कैसे भारतीय छात्रों के लिए झटका दरअसल, ऐसे कई छात्र होते हैं जो भारी कर्ज लेकर अमेरिका जाते हैं। इनमें भारतीय छात्र भी बड़ी संख्या में हैं। अब ग्रेजुएशन के बाद कुछ समय तक काम करने से उनकी आर्थिक मदद हो जाती है। साथ ही इसके जरिए छात्र जरूरी अनुभव हासिल कर लेते हैं, जो उन्हें फुल टाइम जॉब हासिल करने में मददगार हो सकता है।

फिलहाल, यह प्रस्ताव DHS यानी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के पास है और मंजूर नहीं हुआ है। अब तक यह भी स्पष्ट नहीं है कि अगर यह पास हो जाता है, तो 1 लाख डॉलर की फीस खुद छात्र देंगे या उन्हें नौकरी देने वाली कंपनी देगी। माना जा रहा है कि अगर यह फीस लागू होती है, तो अंतरराष्ट्रीय छात्र अमेरिका से दूरी बना सकते हैं।

वीजा नियम बदल सकते हैं मौजूदा व्यवस्था है कि जब तक पढ़ाई चल रही है और वीजा के नियमों का पालन किया जा रहा है, तब तक छात्र अमेरिका में रह सकता है। अगर उसकी पढ़ाई लंबी चलती है, तो समय को नियमों का पालन कर बढ़ाया जाता है। अब यह व्यवस्था खत्म होने जा रही है। अब अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अमेरिका में 4 साल रहने की अनुमति मिलेगी। अगर इससे ज्यादा समय तक पढ़ाई चलती है, तो छात्रों को DHS में आवेदन देना होगा।