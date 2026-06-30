2034 से पहले 'वन नेशन, वन इलेक्शन' संभव नहीं? मोदी सरकार की उम्मीदों को झटका

One Nation One Election: पैनल के अध्यक्ष ने इस बात के भी स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अगर विधायी प्रक्रिया पूरी भी हो जाती है, तब भी 2034 से पहले पूरे देश में एक साथ चुनाव होने की संभावना न के बराबर है।

'वन नेशन, वन इलेक्शन' यानी एक देश, एक चुनाव को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की कोशिशों को थोड़ा झटका लग सकता है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव से जुड़े बिल की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (JPC) आगामी मॉनसून सत्र में अपनी रिपोर्ट शायद ही सौंप पाएगी।

JPC मांग सकती है और समय सूत्रों के मुताबिक, हालांकि लोकसभा ने समिति का कार्यकाल मॉनसून सत्र के आखिरी दिन तक बढ़ा दिया था, लेकिन समिति का देशभर में परामर्श अभी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले JPC कुछ और समय की मांग कर सकती है। यह देरी इसलिए भी अहम है क्योंकि ऐसी अटकलें थीं कि केंद्र सरकार जुलाई के तीसरे हफ्ते से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में परिसीमन और 'वन नेशन, वन इलेक्शन' जैसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बिलों को आगे बढ़ाना चाहती है।

बिल और JPC से जुड़ी अहम बातें JPC में 39 सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता बीजेपी सांसद पीपी चौधरी कर रहे हैं। समिति फिलहाल संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 की समीक्षा कर रही है। इसे दिसंबर 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था, जिसके बाद इसे आगे की जांच के लिए दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया था। JPC अब तक 10 राज्यों का दौरा कर चुकी है और बुधवार को हितधारकों से बातचीत के लिए दिल्ली विधानसभा जाने वाली है। कई अन्य राज्यों के साथ परामर्श अभी बाकी है।

2034 से पहले एक साथ चुनाव की संभावना कम पैनल के अध्यक्ष ने इस बात के भी स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अगर विधायी प्रक्रिया पूरी भी हो जाती है, तब भी 2034 से पहले पूरे देश में एक साथ चुनाव होने की संभावना न के बराबर है।

केंद्र सरकार लगातार यह तर्क देती रही है कि एक साथ चुनाव कराने से बार-बार चुनाव होने के भारी-भरकम आर्थिक बोझ से बचा जा सकेगा, आचार संहिता के कारण विकास कार्यों में होने वाली रुकावटें कम होंगी और सरकारें पूरी तरह से सुशासन पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। दूसरी ओर, विपक्षी दलों ने भारत के संघीय ढांचे और राज्यों के संवैधानिक अधिकारों पर इसके नकारात्मक प्रभाव को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं।

महिला आरक्षण और परिसीमन का समीकरण सूत्रों के अनुसार, सरकार राजनीतिक समर्थन जुटाने और अपने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए परिसीमन बिल को एक साथ चुनाव के प्रस्ताव के साथ जोड़ने की संभावना तलाश रही है। आपको बता दें कि पिछले बजट सत्र में महिला आरक्षण बिल को परिसीमन से जोड़ने वाले संविधान संशोधन को एकजुट विपक्ष ने लोकसभा में गिरा दिया था।

हालांकि, सरकार 2029 के आम चुनाव से पहले लोकसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन बिल पास कराने की पूरी इच्छुक है। इसके लिए NDA को 540 सदस्यों वाले सदन में दो-तिहाई बहुमत (360 सदस्यों) के जादुई आंकड़े की जरूरत होगी।

'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल पास कराने के लिए कितना बहुमत चाहिए? 'वन नेशन, वन इलेक्शन' (एक देश, एक चुनाव) को लागू करने के लिए संविधान में कई अहम संशोधन (जैसे अनुच्छेद 83, 172, और 324A) करने होंगे। इसलिए यह बिल केवल साधारण बहुमत से पास नहीं हो सकता; इसके लिए संसद में विशेष बहुमत और राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। संविधान संशोधन बिल होने के कारण इसे पास कराने के लिए तीन प्रमुख शर्तें पूरी करनी होंगी।

लोकसभा में विशेष बहुमत: सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई (2/3) समर्थन। यदि सदन के सभी 543 सांसद उपस्थित हों, तो लगभग 362 वोटों की आवश्यकता होगी।

राज्यसभा में विशेष बहुमत: यहां भी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई समर्थन चाहिए। 245 सीटों के सदन में पूर्ण उपस्थिति होने पर लगभग 164 वोटों की आवश्यकता होगी।

राज्यों का अनुमोदन: चूंकि यह बिल राज्यों के अधिकारों और विधानसभा के कार्यकाल को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, इसलिए संसद से पास होने के बाद इसे देश के कम से कम 50% राज्यों की विधानसभाओं (यानी 15 राज्यों) द्वारा साधारण बहुमत से पास होना जरूरी है।

NDA के पास वर्तमान में क्या आंकड़े हैं? 2024 के लोकसभा चुनाव और 2026 में हुए हालिया राज्यसभा चुनावों के बाद, सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की स्थिति इस प्रकार है।

सदन / स्तर NDA की मौजूदा ताकत (लगभग) दो-तिहाई बहुमत का लक्ष्य (पूर्ण उपस्थिति पर) वर्तमान स्थिति लोकसभा 293 - 318 सांसद (विभिन्न सहयोगियों के साथ) 362 वोट ~45 से 70 वोटों की कमी राज्यसभा 141 - 153 सांसद 164 वोट ~11 से 23 वोटों की कमी राज्य विधानसभाएं 20 राज्यों में NDA या सहयोगी सरकारें 15 राज्यों की सहमति लक्ष्य पहले से पूरा

लोकसभा की चुनौती 2024 के आम चुनावों में BJP को 240 और NDA को कुल 293 सीटें मिली थीं। बाद में कुछ अन्य छोटे दलों के समर्थन से यह आंकड़ा 318 के करीब पहुंचता है। फिर भी, लोकसभा में 362 का जादुई आंकड़ा छूने के लिए सरकार काफी पीछे है। इस बिल को पास कराने के लिए उन्हें गैर-गठबंधन दलों (जैसे BJD, YSRCP आदि) से बड़े पैमाने पर समर्थन जुटाना होगा या विपक्षी (INDIA) गठबंधन के वोटों में सेंध लगानी होगी।

राज्यसभा में सुधरी स्थिति 2026 के राज्यसभा चुनावों (मार्च और जून साइकिल) के बाद NDA ने उच्च सदन में 141-153 सीटों के साथ अपना 'साधारण बहुमत' (123) तो बहुत आसानी से पार कर लिया है। हालांकि, संविधान संशोधन के लिए आवश्यक दो-तिहाई (164) बहुमत से वे अभी भी कुछ कदम दूर हैं।