Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsSetback for EPFO High Court Quashes order Prohibiting higher Pensions for Retired Employees
EPFO को झटका, HC ने रिटायर कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन देने से मना करने वाले आदेश को किया रद्द

EPFO को झटका, HC ने रिटायर कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन देने से मना करने वाले आदेश को किया रद्द

संक्षेप: एक पिटीशनर के वकील ने बताया कि पिटीशनर की जॉइंट एप्लीकेशन को EPFO ​​के 5 फरवरी, 2025 के एक ऑर्डर में एम्प्लॉयर/एस्टैब्लिशमेंट (SAIL-CMO) के प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट रूल्स का हवाला देकर रिजेक्ट कर दिया गया है।

Thu, 20 Nov 2025 02:56 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
share Share
Follow Us on

कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईपीएफओ को झटका दिया है। हाई कोर्ट ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की सेंट्रल मार्केटिंग ऑर्गनाइजेशन (CMO) यूनिट के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए ज्यादा पेंशन ऑप्शन को खारिज करने वाले EPFO ​​के आदेश को रद्द कर दिया है। रिटायर हो चुके कर्मचारियों की याचिकाओं को मंजूरी देते हुए, कोर्ट ने निर्देश दिया कि 31 जनवरी, 2025 को या उससे पहले, या अथॉरिटी द्वारा समय बढ़ाने से पहले जमा किया गया कोई भी जॉइंट ऑप्शन एप्लीकेशन, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन (EPFO) स्वीकार करेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

14 नवंबर को याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए, जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) ने निर्देश दिया कि कर्मचारियों द्वारा पेंशन स्कीम में अंतर योगदान राशि को लागू ब्याज के साथ EPFO ​​को भेजने पर, उनके भेजने के अगले महीने से उन्हें ज्यादा पेंशन दी जाएगी। SAIL की CMO यूनिट के रिटायर्ड कर्मचारियों ने कोर्ट में यह पिटीशन डाली थी। इसमें पिटीशनर्स के संबंध में 5 फरवरी, 2025 के रिजेक्शन ऑर्डर को रद्द करने और यहां के रीजनल PF ऑफिस को एम्प्लॉई पेंशन स्कीम, 1995 के अनुसार, पिटीशनर्स और उनके एम्प्लॉयर द्वारा जॉइंट ऑप्शन के आधार पर ज़्यादा सैलरी पर ज़्यादा पेंशन देने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

पिटीशनर्स ने कहा कि SAIL-CMO, जिससे पिटीशनर्स 58 साल की उम्र में रिटायर हुए थे, को PF एक्ट 1952 के सेक्शन 17(1) के तहत एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड स्कीम, 1952 के ऑपरेशन से छूट मिली हुई है। यह कहते हुए कि SAIL-CMO PF ट्रस्ट ने 4 अक्टूबर, 2024 को EPFO ​​द्वारा अप्रूवल के लिए बदले हुए नियम जमा किए थे, पिटीशनर्स ने दावा किया कि PF अथॉरिटी ने रिवीजन को अप्रूव करने से मना कर दिया और 21 जनवरी, 2025 के अपने लेटर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रस्ट रूल में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। 4 नवंबर, 2022 के कोर्ट के फैसले को मंज़ूरी नहीं दी जा सकती।

एक पिटीशनर के वकील ने बताया कि पिटीशनर की जॉइंट एप्लीकेशन को EPFO ​​के 5 फरवरी, 2025 के एक ऑर्डर में एम्प्लॉयर/एस्टैब्लिशमेंट (SAIL-CMO) के प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट रूल्स का हवाला देकर रिजेक्ट कर दिया गया है। यह मानते हुए कि पीएफ अथॉरिटी का 18 जनवरी, 2025 का ऑर्डर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए छूट वाले एस्टैब्लिशमेंट से जुड़ा था, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पूरी तरह खिलाफ है। जस्टिस दत्त (पॉल) ने कहा कि EPFO ​​अथॉरिटी ने अपनी ही व्याख्या दी है, जो उस फैसले का पूरी तरह से उलटा/उल्लंघन है।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
High Court
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।