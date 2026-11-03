अतिक्रमण मामले में BMC चीफ को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रोकी नवंबर की तनख्वाह, जानें पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बृहन्मुंबई नगर निगम के कमिश्नर अश्विनी भिड़े और कुछ अन्य अधिकारियों की नवंबर की सैलरी तुरंत रोकने का आदेश दिया। कोर्ट ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण न हटाने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भी शुरू कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के कमिश्नर अश्विनी भिड़े और कुछ अन्य सिविक अधिकारियों की नवंबर महीने की सैलरी पर तुरंत रोक लगा दी। कोर्ट ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने में नाकामी पर उनके खिलाफ अवमानना (कंटेम्प्ट) की कार्रवाई भी शुरू कर दी। तीन जजों की बेंच ने मुंबई के बोरीवली इलाके में बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) के बस स्टेशन के लिए आरक्षित जमीन खाली कराने के अपने पुराने आदेश का पालन करने के लिए BMC द्वारा मांगे गए 30 दिन के अतिरिक्त समय को भी खारिज कर दिया और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने कमिश्नर भिड़े को नोटिस जारी किया और पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों शुरू न की जाए। बेंच ने साफ कर दिया कि जब तक शो-कॉज नोटिस पर फैसला नहीं आता और कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं होता, कमिश्नर और अन्य अधिकारियों को सैलरी नहीं दी जाएगी।

क्या बोले जज? जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने साफ शब्दों में कहा कि आप 1 दिसंबर 2026 तक सैलरी नहीं लेंगे। इसलिए उससे पहले काम पूरा मान लें। आप यहां आकर अपनी सैलरी ले सकते हैं। सुनवाई के दौरान बेंच ने नगर निगम के अधिकारियों के व्यवहार पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी कोर्ट के आदेशों को लागू करने में जानबूझकर देरी कर रहे हैं और अतिक्रमण करने वालों के साथ मिलीभगत की आशंका है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पूछा कि क्या इससे यह नहीं पता चलता कि आपके अधिकारी मिलीभगत कर रहे हैं? हम उसे जेल भेजेंगे और तब वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गंभीरता समझेगा। क्या वह हमारी बात मान रहा है? मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि जमीन खाली न कर पाना कोर्ट के निर्देशों में जानबूझकर रुकावट डालने की कोशिश लगती है और इसमें प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वालों का सहयोग भी नजर आता है।

उन्होंने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह शरारती उल्लंघन है, जिसमें अतिक्रमण करने वालों की सीधी मिलीभगत और समर्थन है। अगर आप चाहें तो हम यह सब अपने आदेश में लिख सकते हैं। वहीं, जस्टिस बागची ने भी स्पष्ट किया कि जब तक कोर्ट के पुराने आदेश लागू नहीं होते, सिविक बॉडी कोर्ट से और कोई राहत नहीं मांग सकती।

30 दिन का समय खारिज बेंच ने बेदखली की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय मांगे जाने वाले BMC के अनुरोध को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि आगे कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि हम इस बात को लेकर बहुत साफ हैं कि हम यह एप्लीकेशन खारिज कर रहे हैं और हम एक भी दिन की मोहलत नहीं देंगे। उन्हें आधी रात को भी बैठकर आदेश पास करने दें। उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे काम करना है।

कोर्ट ने BMC की इस दलील पर भी एतराज जताया कि स्थानीय अधिकारियों को घर खाली कराने की कार्रवाई शुरू करने से पहले मराठी दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाना पड़ता है। जस्टिस बागची ने डॉ तांबे नामक अधिकारी द्वारा फाइल किए गए हलफनामे का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या सिविक अधिकारी सच में मराठी नहीं समझ पाते। उन्होंने कहा कि हलफनामा फाइल करने वाले अधिकारी डॉ तांबे हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम यह मान लें कि उन्हें मराठी नहीं आती?