हम अभी जमानत नहीं दे रहे, आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से झटका; क्या वजह बताई

राजस्थान हाईकोर्ट से झटके बाद राहत के लिए शीर्ष न्यायलाय पहुंचे स्वयंभू बाबा आसाराम को झटका लगा है। अदालत ने तत्काल जमानत देने से इनकार कर दिया है। यह मामला साल 2013 का है। ट्रायल कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचे स्वयंभू बाबा आसाराम को मंगलवार को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उसे तत्काल जमानत देने से इनकार कर दिया है। साथ ही कहा है कि बेल की जरूरत को लेकर अन्य पहलुओं पर भी गौर किया जाएगा। खास बात है कि आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से जारी आदेश को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी थी।

2013 का मामला उच्चतम न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के 2013 के एक मामले में स्वयंभू बाबा आसाराम द्वारा दायर उस याचिका पर राजस्थान सरकार से मंगलवार को जवाब मांगा, जिसमें उसने अपनी दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखने वाले राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

क्या वजह बताई पीठ ने मौखिक रूप से कहा, 'हम अभी जमानत नहीं दे रहे हैं। राज्य सरकार की दलील सुनने के बाद ही इस बात पर विचार करेंगे कि क्या जमानत देने की कोई गंभीर आवश्यकता है, जैसे कि ऐसी स्थिति जिसमें उसके जीवन को खतरा हो।'

आसाराम के वकील डीएस नायडू ने कहा, 'कई बार लॉर्डशिप इस केस की सुनवाई कर चुके हैं। वह अब 90 साल के हैं और उन्हें स्वास्थ्य परेशानियां हैं। उनका आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह कोर्ट ही हमारी एकमात्र उम्मीद है, क्योंकि अब सोशल मीडिया दोषी ठहरा रहा है।'

वहीं, सरकारी वकील ने अंतरिम राहत का विरोध किया और कहा है कि इस मामले में एक नाबालिग शामिल है। उन्होंने कहा कि जब जरूरत पड़ी, तब आसाराम को इस महीने अस्पताल ले जाया गया था। उसे जमानत देने की जरूरत नहीं है।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने 27 मई को इस मामले में आसाराम की दोषसिद्धि को बरकरार रखा था, लेकिन उसे भारतीय दंड संहिता और बाल यौन अपराध संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत बच्चे के सामूहिक दुष्कर्म और 'पेनिट्रेटिव' यौन शोषण के आरोपों से बरी कर दिया था।

आसाराम को 25 अप्रैल, 2018 को अपने आश्रम में एक नाबालिग शिष्या के यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया गया था। इसके बाद उसे भारतीय दंड संहिता, पॉक्सो अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

क्या था 2013 का मामला आसाराम को साल 2013 में गिरफ्तार किया गया था। तब 2 अनुयायियों ने आरोप लगाए थे कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है। ट्रायल कोर्ट की तरफ से आसाराम और दो सह आरोपियों शिल्पी और शरतचंद को दोषी पाया गया था, जिसके बाद उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया था।