हम अभी जमानत नहीं दे रहे, आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से झटका; क्या वजह बताई
राजस्थान हाईकोर्ट से झटके बाद राहत के लिए शीर्ष न्यायलाय पहुंचे स्वयंभू बाबा आसाराम को झटका लगा है। अदालत ने तत्काल जमानत देने से इनकार कर दिया है। यह मामला साल 2013 का है। ट्रायल कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचे स्वयंभू बाबा आसाराम को मंगलवार को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उसे तत्काल जमानत देने से इनकार कर दिया है। साथ ही कहा है कि बेल की जरूरत को लेकर अन्य पहलुओं पर भी गौर किया जाएगा। खास बात है कि आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से जारी आदेश को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी थी।
2013 का मामला
उच्चतम न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के 2013 के एक मामले में स्वयंभू बाबा आसाराम द्वारा दायर उस याचिका पर राजस्थान सरकार से मंगलवार को जवाब मांगा, जिसमें उसने अपनी दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखने वाले राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
क्या वजह बताई
पीठ ने मौखिक रूप से कहा, 'हम अभी जमानत नहीं दे रहे हैं। राज्य सरकार की दलील सुनने के बाद ही इस बात पर विचार करेंगे कि क्या जमानत देने की कोई गंभीर आवश्यकता है, जैसे कि ऐसी स्थिति जिसमें उसके जीवन को खतरा हो।'
आसाराम के वकील डीएस नायडू ने कहा, 'कई बार लॉर्डशिप इस केस की सुनवाई कर चुके हैं। वह अब 90 साल के हैं और उन्हें स्वास्थ्य परेशानियां हैं। उनका आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह कोर्ट ही हमारी एकमात्र उम्मीद है, क्योंकि अब सोशल मीडिया दोषी ठहरा रहा है।'
वहीं, सरकारी वकील ने अंतरिम राहत का विरोध किया और कहा है कि इस मामले में एक नाबालिग शामिल है। उन्होंने कहा कि जब जरूरत पड़ी, तब आसाराम को इस महीने अस्पताल ले जाया गया था। उसे जमानत देने की जरूरत नहीं है।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने 27 मई को इस मामले में आसाराम की दोषसिद्धि को बरकरार रखा था, लेकिन उसे भारतीय दंड संहिता और बाल यौन अपराध संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत बच्चे के सामूहिक दुष्कर्म और 'पेनिट्रेटिव' यौन शोषण के आरोपों से बरी कर दिया था।
आसाराम को 25 अप्रैल, 2018 को अपने आश्रम में एक नाबालिग शिष्या के यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया गया था। इसके बाद उसे भारतीय दंड संहिता, पॉक्सो अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
क्या था 2013 का मामला
आसाराम को साल 2013 में गिरफ्तार किया गया था। तब 2 अनुयायियों ने आरोप लगाए थे कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है। ट्रायल कोर्ट की तरफ से आसाराम और दो सह आरोपियों शिल्पी और शरतचंद को दोषी पाया गया था, जिसके बाद उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया था।
बाद में सह आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। मई में ही उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा था। इसके बाद आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया था।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें