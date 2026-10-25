चंद्रचूड़ पर पूर्व जज के गंभीर आरोप, खरगे का 'मोदी का बाप भी जाएगा' बयान; पढ़ें शाम की बड़ी खबरें

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज संजय कौल ने अपनी किताब में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने PMLA मामले में उन्हें बीच का रास्ता अपनाने की सलाह दी थी।

Top News Today: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज संजय किशन कौल ने अपनी आने वाली किताब में पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि PMLA मामले में चंद्रचूड़ ने उन्हें बीच का रास्ता अपनाने की सलाह दी थी। दूसरी ओर बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया। एक व्यक्ति के बयान पर खरगे भड़क गए और बोले कि मोदी का बाप भी जाएगा। पढ़ें शाम की बड़ी खबरें...

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज संजय कौल का बड़ा दावा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल ने अपनी आने वाली किताब में दावा किया है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने उनसे PMLA मामले में बीच का रास्ता अपनाने की सलाह दी थी। जस्टिस कौल के मुताबिक, उनकी बेंच PMLA वाले पुराने फैसले पर दोबारा विचार करने वाली याचिकाओं की सुनवाई करने वाली थी। उस समय चंद्रचूड़ ने उन्हें अपने चैंबर में बुलाया। जस्टिस संजीव खन्ना भी वहां मौजूद थे। चंद्रचूड़ ने मामले को आगे न बढ़ाने की कोशिश की और कहा कि अगर सुनवाई करनी ही है तो सावधानी बरतें और बीच का रास्ता निकालें। जस्टिस कौल ने कहा कि उन्होंने सुनवाई जारी रखने का फैसला किया, क्योंकि पीछे हटने से उनकी ईमानदारी पर सवाल उठ सकते थे। उन्होंने यह भी बताया कि न्यायिक नियुक्तियों में देरी वाले मामले को उनकी बेंच से हटा लिया गया था, जब वे सरकार पर कॉलेजियम की सिफारिशें लागू करने का दबाव डाल रहे थे। उनका कहना है कि इस मामले को हटाने का दबाव जरूर था, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि दबाव सरकार का था या नहीं। पढ़ें पूरी खबर...

पटना में खरगे के कार्यक्रम में हंगामा पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। एक व्यक्ति ने चिल्लाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कहीं नहीं जाएंगे। इस पर खरगे भड़क गए और बोले कि मोदी का बाप भी जाएगा... बाप भी जाएगा मोदी का। इसके बाद कांग्रेस समर्थकों ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए और उस व्यक्ति को सभागार से बाहर निकाल दिया। कुछ कार्यकर्ताओं ने उसे पीटने की कोशिश भी की, लेकिन खरगे ने उन्हें शांत रहने को कहा। खरगे डॉ श्री कृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार मोदी और आरएसएस के इशारे पर काम करते हैं। उन्होंने मोदी पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया और काला धन लाने के वादे का जिक्र किया। पढ़ें पूरी खबर...

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हंगामा जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर दो हफ्ते से प्रदर्शन चल रहा है। रविवार शाम को गेट नंबर 7 पर पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शनकारी छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए, जिसमें अचानक कक्षाएं ऑनलाइन कर दी गईं। छात्रों का आरोप है कि यह उनकी मांग को दबाने की कोशिश है। प्रशासन ने कहा कि यह छात्रों की सुरक्षा और पढ़ाई जारी रखने के लिए किया गया है। लाइब्रेरी भी अगले आदेश तक बंद रहेगी। पुलिस ने तीन बाहरी लड़कियों और एक लड़के को हिरासत में लेने की बात कही, लेकिन पुलिस उपायुक्त ने इसे खारिज कर दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन और शिक्षकों की अपील के बावजूद नारेबाजी जारी रही। पढ़ें पूरी खबर...

हरमनप्रीत कौर ने शतक जड़कर मिताली राज को पीछे छोड़ा भारत और जिम्बाब्वे के बीच वनडे सीरीज के दूसरे मैच में हरमनप्रीत कौर ने शतक लगाया। कप्तानी छोड़ने के बाद यह उनका पहला शतक है। भारत के चार विकेट जल्दी गिरने के बाद उन्होंने पारी संभाली। इस शतक के साथ हरमनप्रीत कौर महिला वनडे में भारत की दूसरी सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाली बल्लेबाज बन गईं। उन्होंने अब तक 8 शतक बनाए हैं, जबकि मिताली राज के 7 हैं। इस मैच से पहले दोनों बराबर थीं। हालांकि, स्मृति मंधाना के शतकों की संख्या से वे अभी काफी पीछे हैं। पढ़ें पूरी खबर...