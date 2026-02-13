बांग्लादेश में चुनाव जीतते ही तारिक रहमान की BNP ने दे दी भारत को टेंशन, कर दी बड़ी डिमांड
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रत्यर्पण का फैसला पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया, द्विपक्षीय समझौतों और कूटनीतिक बातचीत पर निर्भर करेगा, और इसका असर आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ सकता है।
बांग्लादेश के संसदीय चुनावों में तारिक रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने भारी बहुमत हासिल की है। BNP ने कुल 299 में से 212 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि जमात-ए-इस्लामी ने 77 सीटों पर जीत दर्ज की है। आम चुनावों में प्रचंड जीत हासिल करते ही BNP ने भारत से कुछ ऐसी मांग कर दी है, जो दोनों देशों के बीच टेंशन पैदा करने वाली है। दरअसल, BNP ने अपने कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से प्रत्यर्पित करने की मांग फिर से दोहराई है। पार्टी का कहना है कि हसीना को बांग्लादेश में मुकदमे का सामना करना चाहिए।
BNP की भारी जीत के तुरंत बाद, पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि उनकी पार्टी औपचारिक रूप से भारत से हसीना को ट्रायल के लिए बांग्लादेश प्रत्यर्पित करने का आग्रह करेगी। अहमद ने कहा कि उनकी पार्टी लगातार यह मांग उठाती रही है कि हसीना को बांग्लादेश लाकर कानून के तहत मुकदमे का सामना कराया जाए। उनका कहना है कि यह मामला दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच कानूनी प्रक्रिया के अनुसार तय होना चाहिए और भारत से इस मामले में सहयोग की उम्मीद है।
भारत का क्या रुख?
अहमद ने कहा, “हम भारत समेत सभी देशों के साथ आपसी सम्मान और बराबरी पर बने दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं।” उनका यह बयान तब आया है, जब एक दिन पहले ही यानी 12 फरवरी को शेख हसीना ने बांग्लादेश में हुए चुनावों को “दिखावा” कहा था और उसे रद्द करने की मांग की थी। दूसरी तरफ, हसीना के मामले में भारत की ओर से इस मुद्दे पर पहले ही कहा जा चुका है कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण से जुड़ा अनुरोध प्राप्त हुआ है और इसे कानूनी तथा न्यायिक प्रक्रियाओं के तहत जांचा जा रहा है। यह रुख भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से सामने आया था।
कंस्ट्रक्टिव तरीके से बातचीत
नवंबर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था, “हमें रिक्वेस्ट मिली है और चल रही ज्यूडिशियल और इंटरनल लीगल प्रोसेस के हिस्से के तौर पर इसकी जांच की जा रही है।” ढाका ने मांग की थी कि नई दिल्ली हसीना को बाइलेटरल एक्सट्रैडिशन ट्रीटी के तहत बांग्लादेश को सौंप दे। इस पर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, “हम बांग्लादेश के लोगों के सबसे अच्छे हित और उस देश में शांति, लोकतंत्र, इनक्लूजन और स्टेबिलिटी के लिए कमिटेड हैं। हम इस बारे में सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ कंस्ट्रक्टिव तरीके से बातचीत करते रहेंगे।”
दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ सकता है असर
बता दें कि शेख हसीना फिलहाल भारत में रह रही हैं। 2024 में छात्रों के आंदोलन के बाद वह 5 अगस्त को ढाका छोड़कर भारत आ गई थीं और तब से यहीं शरण ली हुई हैं। 2025 में बांग्लादेश की एक विशेष अदालत ने उन्हें अनुपस्थिति में दोषी ठहराया था और उन पर 2024 के राजनीतिक अशांति के दौरान हिंसा से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे। एक अदालत ने हसीना को फांसी की सजा भी सुनाई है। ऐसे में BNP की चुनावी जीत के बाद यह मुद्दा भारत-बांग्लादेश संबंधों में अहम कूटनीतिक विषय बन सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रत्यर्पण का फैसला पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया, द्विपक्षीय समझौतों और कूटनीतिक बातचीत पर निर्भर करेगा, और इसका असर आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ सकता है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।