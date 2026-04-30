बारिश और तूफान से बचने को लिया अस्पताल की दीवार का सहारा, 7 लोगों की दबकर मौत
इसके अलावा, शिवाजीनगर में 17 वर्षीय सैयद सुफियान की जलजमाव में गिरे बिजली के तार की चपेट में आने से मौत हो गई। बन्नेरघट्टा रोड पर 30 वर्षीय मोची रघु की करंट लगने से जान चली गई।
बेंगलुरु में बुधवार शाम आई भीषण आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। शिवाजीनगर स्थित बॉरिंग अस्पताल की परिसर की दीवार गिरने से सात लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि नौ अन्य घायल हो गए। पिछले दो दशकों में शहर में बारिश से जुड़ी यह सबसे बड़ी त्रासदी मानी जा रही है। मृतकों में 6 साल की मासूम मुस्कफिरा भी शामिल है।
मुस्कफिरा 3 मई को आने वाले अपने सातवें जन्मदिन के लिए खरीदारी करने बाजार निकली थी। बारिश से बचने के लिए उसने अस्पताल की दीवार का सहारा लिया था, तभी वह गिर पड़ी। अन्य मृतकों में केरल की दो महिला पर्यटक, उत्तर प्रदेश और असम के प्रवासी वेंडर और स्थानीय दुकानदार शामिल हैं।
घटनास्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की लापरवाही की ओर इशारा करते हुए कहा, "अस्पताल के अंदर निर्माण कार्य चल रहा है और दीवार के पास रेत का ढेर लगा था। ऐसा लगता है कि रेत के दबाव के कारण दीवार गिरी। अगर दीवार जर्जर थी, तो इंजीनियरों ने इसे नजरअंदाज क्यों किया? इसकी गहन जांच होगी।" वहीं, उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने इसे प्रकृति का प्रकोप बताते हुए निगम अधिकारियों की चूक से इनकार किया है।
इसके अलावा, शिवाजीनगर में 17 वर्षीय सैयद सुफियान की जलजमाव में गिरे बिजली के तार की चपेट में आने से मौत हो गई। बन्नेरघट्टा रोड पर 30 वर्षीय मोची रघु की करंट लगने से जान चली गई। चामराजपेट में घर की छत और दीवार गिरने से 35 वर्षीय मंजूनाथ की मौत हो गई।
बेंगलुरु में थोड़ी सी भी बारिश के बाद जलभराव और करंट लगने की घटनाएं आम हो गई हैं। इसका मुख्य कारण शहर का खराब ड्रेनेज सिस्टम और लटकते हुए बिजली के खुले तार हैं। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) पर अक्सर मॉनसून से पूर्व तैयारियों में कोताही बरतने के आरोप लगते रहे हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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