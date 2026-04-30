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बारिश और तूफान से बचने को लिया अस्पताल की दीवार का सहारा, 7 लोगों की दबकर मौत

Apr 30, 2026 11:53 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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इसके अलावा, शिवाजीनगर में 17 वर्षीय सैयद सुफियान की जलजमाव में गिरे बिजली के तार की चपेट में आने से मौत हो गई। बन्नेरघट्टा रोड पर 30 वर्षीय मोची रघु की करंट लगने से जान चली गई।

बारिश और तूफान से बचने को लिया अस्पताल की दीवार का सहारा, 7 लोगों की दबकर मौत

बेंगलुरु में बुधवार शाम आई भीषण आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। शिवाजीनगर स्थित बॉरिंग अस्पताल की परिसर की दीवार गिरने से सात लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि नौ अन्य घायल हो गए। पिछले दो दशकों में शहर में बारिश से जुड़ी यह सबसे बड़ी त्रासदी मानी जा रही है। मृतकों में 6 साल की मासूम मुस्कफिरा भी शामिल है।

मुस्कफिरा 3 मई को आने वाले अपने सातवें जन्मदिन के लिए खरीदारी करने बाजार निकली थी। बारिश से बचने के लिए उसने अस्पताल की दीवार का सहारा लिया था, तभी वह गिर पड़ी। अन्य मृतकों में केरल की दो महिला पर्यटक, उत्तर प्रदेश और असम के प्रवासी वेंडर और स्थानीय दुकानदार शामिल हैं।

घटनास्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की लापरवाही की ओर इशारा करते हुए कहा, "अस्पताल के अंदर निर्माण कार्य चल रहा है और दीवार के पास रेत का ढेर लगा था। ऐसा लगता है कि रेत के दबाव के कारण दीवार गिरी। अगर दीवार जर्जर थी, तो इंजीनियरों ने इसे नजरअंदाज क्यों किया? इसकी गहन जांच होगी।" वहीं, उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने इसे प्रकृति का प्रकोप बताते हुए निगम अधिकारियों की चूक से इनकार किया है।

इसके अलावा, शिवाजीनगर में 17 वर्षीय सैयद सुफियान की जलजमाव में गिरे बिजली के तार की चपेट में आने से मौत हो गई। बन्नेरघट्टा रोड पर 30 वर्षीय मोची रघु की करंट लगने से जान चली गई। चामराजपेट में घर की छत और दीवार गिरने से 35 वर्षीय मंजूनाथ की मौत हो गई।

बेंगलुरु में थोड़ी सी भी बारिश के बाद जलभराव और करंट लगने की घटनाएं आम हो गई हैं। इसका मुख्य कारण शहर का खराब ड्रेनेज सिस्टम और लटकते हुए बिजली के खुले तार हैं। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) पर अक्सर मॉनसून से पूर्व तैयारियों में कोताही बरतने के आरोप लगते रहे हैं।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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