Supreme Court: देखा नेपाल में एक बैन से क्या हो गया, पोर्न पर रोक लगवाने आए याचिकाकर्ता से बोला सुप्रीम कोर्ट

पोर्न पर प्रतिबंध और कड़े नियमों की मांग कर रही एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि, अदालत ने इसपर सुनवाई के लिए चार हफ्ते के बाद का समय दिया है। खास बात है कि इस दौरान कोर्ट ने नेपाल में हुए जेन जी प्रदर्शनों का भी हवाला दिया और कहा कि एक बैन के चलते मुल्क में क्या हो गया था। नेपाल में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ युवा सड़कों पर उतर आए थे।

CJI यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच याचिका पर सुनवाई कर रही थी। खास बात है कि सीजेआई 23 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। इधर, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस सूर्य कांत पद संभालेंगे। इससे पहले पद पर जस्टिस संजीव खन्ना थे, जो इस साल मई में रिटायर हो गए।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता की मांग थी कि कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को पोर्न देखने के खिलाफ एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के निर्देश दिए जाएं। इसमें खासतौर से उन लोगों का जिक्र था, जो वयस्क नहीं हुए हैं। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी किसी भी सामग्री पर देखे जाने पर रोक की मांग पर जोर दिया गया था।

याचिकाकर्ता ने कहा, 'डिजिटाइजेशन के बाद सभी लोग डिजिटल रूप से जुड़े हुए हैं...। कौन पढ़ा लिखा है और कौन अनपढ़ इससे फर्क नहीं पड़ता है। सबकुछ एक क्लिक पर उपलब्ध है।' याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि सरकार ने माना है कि करोड़ों साइट इंटरनेट पर पोर्न का प्रचार कर रही हैं। उन्होंने कहा, 'कोविड के दौरान स्कूल के बच्चे डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल करते थे...। इन डिवाइस ममें ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं था, जो पोर्न देखने से रोके।'

उन्होंने कहा, '...इससे निपटने का कोई भी असरदार कानून नही हैं और पोर्न देखने का लोगों और समाज पर गलत असर होता है। खासतौर से 13 और 18 साल के विकसित होते दिमाग इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं।'