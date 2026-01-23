गणतंत्र दिवस पर साजिश नाकाम, कठुआ में जैश का आतंकी ढेर; सर्च ऑपरेशन जारी

संक्षेप: जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सुरक्षाबलों के साथ एनकाउंटर में जैश का एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। जम्मू के आईजीपी के मुताबिक बिलावर इलाके में इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है।

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सुरक्षाबलों के साथ एनकाउंटर में जैश का एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। जम्मू के आईजीपी के मुताबिक बिलावर इलाके में इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक कुछ आतंकी बिलावर के घने जंगलों में छिपे हुए थे। जानकारी मिलने के बाद जम्मू-कश्मीर और सीआरपीएफ ने मिलकर जाल बिछाया और चारों तरफ से जंगल को घेर लिया। ऐसे में आतंकियों के भागने के रास्ते बंद हो गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जम्मू रेंज के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन टूटी ने बताया कि बिल्लावार इलाके में एक संयुक्त अभियान के दौरान आतंकवादी को मार गिराया गया। जम्मू पुलिस प्रमुख ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "बिल्लावार में सेना और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के साथ संयुक्त अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक पाकिस्तानी जैश आतंकवादी को मार गिराया।"

अधिकारियों ने मारे गए आतंकवादी की पहचान जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर उस्मान के रूप में की और बताया कि उसके पास से एम4 स्वचालित राइफल सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए हैं।

जानकारी केम मुताबिक 2024 में फरवरी में उस्मान समेत अन्य 10 आतंकियों के ग्रुप ने जम्मू में घुसपैठ करवाई थी। इसमें फरमान, पाशा, आदिल और सैफुल्लाह नाम के आतंकी शामिल थे। आतंकियों के साथ सुरक्षाबलों की मुठभेड़ की खबर पहले ही आ गई थी। ऑपरेशन के दौरान जब जवानों और आतंकियों का आमना-सामना हो गया तब भीषण फायरिंग शुरू हो गई।