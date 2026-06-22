भारत में ईरान, ब्राजील और इथियोपिया के NSA, अजीत डोभाल के साथ 'सीक्रेट मीटिंग'; किन मुद्दों पर चर्चा?

BRICS: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सोमवार को 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के इतर ब्राजील, इथियोपिया और ईरान के उच्चस्तरीय प्रतिनिधियों से अलग-अलग महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुलाकातें कीं।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सोमवार को 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के इतर ब्राजील, इथियोपिया और ईरान के उच्चस्तरीय प्रतिनिधियों से अलग-अलग द्विपक्षीय मुलाकातें कीं। इन महत्वपूर्ण वार्ताओं में भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, डोभाल ने सबसे पहले ब्राजील के राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ब्रिक्स फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत और ब्राजील के बीच चल रहे सहयोग की सराहना की और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समग्र समीक्षा की। दोनों पक्षों ने व्यापार, रक्षा, कृषि, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देने पर विचार विमर्श किया।

इसके बाद डोभाल ने इथियोपिया की नेशनल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सर्विस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिलियन लेमा टाडेसे से भेंट की। बैठक में भारत-इथियोपिया रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने, सुरक्षा सहयोग बढ़ाने, सूचना आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देश अफ्रीका में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा विकास परियोजनाओं में सहयोग को मजबूत करने के प्रति प्रतिबद्ध दिखे।

डोभाल की तीसरी अहम मुलाकात ईरान के रक्षा मामलों के डिप्टी सेक्रेटरी घादिर नेजामीपुर से हुई। इस बैठक में पश्चिम एशिया की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की गहन समीक्षा की गई। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय चुनौतियों, आतंकवाद का मुकाबला और समुद्री सुरक्षा जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए। साथ ही ब्रिक्स मंच के तहत बहुपक्षीय सहयोग और भारत-ईरान द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के ठोस तरीकों पर भी चर्चा हुई।

ब्रिक्स बैठक की अध्यक्षता की डोभाल ने इससे पहले अजीत डोभाल ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली में शुरू हुई दो दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की अध्यक्षता की। सोमवार और मंगलवार को आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के सुरक्षा सलाहकार क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा मुद्दों, आतंकवाद विरोधी सहयोग, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा तथा बहुपक्षीय चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। भारत इस वर्ष ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिक्स में मूल संस्थापक देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ-साथ हाल ही में शामिल हुए नए सदस्य देश भी इस बैठक में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

चीन के साथ भी हुई अहम बैठक विदेश मंत्रालय ने डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई अलग बैठक को 'रचनात्मक और भविष्योन्मुखी' बताया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की और सीमा क्षेत्र में 'धीरे-धीरे सामान्यीकरण' की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।