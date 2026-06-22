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भारत में ईरान, ब्राजील और इथियोपिया के NSA, अजीत डोभाल के साथ 'सीक्रेट मीटिंग'; किन मुद्दों पर चर्चा?

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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BRICS: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सोमवार को 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के इतर ब्राजील, इथियोपिया और ईरान के उच्चस्तरीय प्रतिनिधियों से अलग-अलग महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुलाकातें कीं।

भारत में ईरान, ब्राजील और इथियोपिया के NSA, अजीत डोभाल के साथ 'सीक्रेट मीटिंग'; किन मुद्दों पर चर्चा?

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सोमवार को 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के इतर ब्राजील, इथियोपिया और ईरान के उच्चस्तरीय प्रतिनिधियों से अलग-अलग द्विपक्षीय मुलाकातें कीं। इन महत्वपूर्ण वार्ताओं में भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, डोभाल ने सबसे पहले ब्राजील के राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ब्रिक्स फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत और ब्राजील के बीच चल रहे सहयोग की सराहना की और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समग्र समीक्षा की। दोनों पक्षों ने व्यापार, रक्षा, कृषि, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देने पर विचार विमर्श किया।

इसके बाद डोभाल ने इथियोपिया की नेशनल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सर्विस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिलियन लेमा टाडेसे से भेंट की। बैठक में भारत-इथियोपिया रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने, सुरक्षा सहयोग बढ़ाने, सूचना आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देश अफ्रीका में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा विकास परियोजनाओं में सहयोग को मजबूत करने के प्रति प्रतिबद्ध दिखे।

डोभाल की तीसरी अहम मुलाकात ईरान के रक्षा मामलों के डिप्टी सेक्रेटरी घादिर नेजामीपुर से हुई। इस बैठक में पश्चिम एशिया की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की गहन समीक्षा की गई। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय चुनौतियों, आतंकवाद का मुकाबला और समुद्री सुरक्षा जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए। साथ ही ब्रिक्स मंच के तहत बहुपक्षीय सहयोग और भारत-ईरान द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के ठोस तरीकों पर भी चर्चा हुई।

ब्रिक्स बैठक की अध्यक्षता की डोभाल ने

इससे पहले अजीत डोभाल ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली में शुरू हुई दो दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की अध्यक्षता की। सोमवार और मंगलवार को आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के सुरक्षा सलाहकार क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा मुद्दों, आतंकवाद विरोधी सहयोग, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा तथा बहुपक्षीय चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। भारत इस वर्ष ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिक्स में मूल संस्थापक देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ-साथ हाल ही में शामिल हुए नए सदस्य देश भी इस बैठक में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

चीन के साथ भी हुई अहम बैठक

विदेश मंत्रालय ने डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई अलग बैठक को 'रचनात्मक और भविष्योन्मुखी' बताया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की और सीमा क्षेत्र में 'धीरे-धीरे सामान्यीकरण' की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

2024 में दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों में सुधार देखने को मिला, जिससे 2020 के सीमा संघर्ष के बाद चले आ रहे वर्षों के तनाव को कम करने में मदद मिली है। अजीत डोभाल की इन सभी मुलाकातों को ब्रिक्स मंच के माध्यम से भारत की बहुपक्षीय कूटनीति को मजबूत करने और वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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Ajit Doval
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