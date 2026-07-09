‘कड़वी स्मूदी' और सीक्रेट गर्लफ्रेंड, US में कैसे धराया पत्नी की जान लेने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर

अविनाश मूल रूप से तेलंगाना का रहने वाला है। रजिता से उसकी शादी पिछले साल जून में ही हुई थी। इसके कुछ दिनों बाद ही रजिता का शव घर के बाथरूम से बरामद हुआ। अब केस में हुए खुलासों ने हैरान कर दिया है।

सर जल्दी यहां आइए… मेरी पत्नी बाथरूम में बंद है और दरवाजा अंदर से लॉक है। 27 अक्टूबर 2025 को अमेरिकी पुलिस के पास एक फोन जाता है और पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है। लॉक तोड़कर जब पुलिस अंदर जाती है, तो अंदर मिलती है 27 वर्षीय रजिता सबिनिनी की लाश। पति अविनाश नार्ने बहुत दुखी है। हताश है। पुलिस को मामला सुसाइड का लगता है और केस की फाइल बंद होने ही वाली है। लेकिन इसके बाद जो ट्विस्ट आया उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह सुनकर आपको भी शायद यकीन न हो कि पत्नी की मौत पर आंसू बहाने वाले अविनाश ने ही रजिता को जहर देकर बेरहमी से मार डाला। लेकिन पुलिस आखिर उस तक पहुंची कैसे?

अविनाश नार्ने पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वह मूल रूप से तेलंगाना का रहने वाला था। रजिता से उसकी शादी पिछले साल जून में ही हुई थी। लेकिन पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि उसका शादी से काफी पहले से दूसरी लड़की संग अफेयर था। गर्लफ्रेंड इंडिया में ही थी और वह शादी के बाद रजिता के साथ US में शिफ्ट हुआ था। पुलिस शुरुआत में रजिता की मौत को आत्महत्या मान रही थी। अविनाश ने भी पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की। लेकिन स्मूदी के टेस्ट को लेकर रजिता के मैसेज ने उसकी पोल खोल दी।

सुराग नंबर 1: 'कफ सिरप' जैसी कड़वी स्मूदी रजिता की मौत के बाद पुलिस ने जब उसकी चैट खंगाली तो पता चला कि रजिता ने अपने पति अविनाश नार्ने को कुछ मैसेज किए थे। उसने कई बार लिखा था कि जो स्मूदी अविनाश उसके लिए बनाता है, उसका स्वाद 'कड़वा' है। मौत वाले दिन भी उसने मैसेज किया था कि स्मूदी का स्वाद 'दवा' और 'कफ सिरप' जैसा लग रहा है। यही वह सुराग था जिसने पुलिस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई में यह एक सामान्य मौत थी या फिर जहर देकर धीरे-धीरे मारने की साजिश? जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी अविनाश ने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में जहर से जुड़ी चीजें सर्च की थी।

सुराग नंबर 2: स्मार्ट लॉक और डिजिटल सबूत अविनाश ने दावा किया कि वह घर से थोड़ी देर के लिए बाहर गया था और जब लौटा तो राजिता बाथरूम में लॉक थी। लेकिन बेलेव्यू पुलिस ने जब घर के फ्रंट डोर के स्मार्ट लॉक और सिक्योरिटी डेटा की जांच की, तो अविनाश का झूठ पकड़ा गया। डेटा से साफ था कि अविनाश के निकलने के बाद घर में कोई दूसरा शख्स दाखिल नहीं हुआ था। इसका मतलब था कि कातिल कोई बाहरी नहीं, घर का ही कोई व्यक्ति था।

सुराग नंबर 3: 'सीक्रेट गर्लफ्रेंड' और लाश की तस्वीर जांच जैसे-जैसे गहरी होती गई, अविनाश नार्ने की एक और काली सच्चाई सामने आई। हैदराबाद के सिकंदराबाद का रहने वाला यह सॉफ्टवेयर इंजीनियर लंबे समय से किसी दूसरी महिला के साथ रिलेशनशिप में था। यह खुलासा भी हुआ कि जब अविनाश और रजिता की अरेंज मैरिज हुई, तब भी वह गर्लफ्रेंड उसके संपर्क में थी और शादी में भी मौजूद थी।