4 दिन में दूसरी कोशिश, 2004 बार फोन कॉल; पुणे की कातिल मंगेतर का खूनी प्लान जानकर रह जाएंगे दंग

मौत की परिस्थितियां संदिग्ध होने पर पुलिस ने मामले में व्यक्तिगत संबंधों समेत विभिन्न पहलुओं से जांच की। इसी दौरान पता चला कि सिया गोयल का पुणे के कोंढवा निवासी चेतन बाबूलाल चौधरी के साथ प्रेम संबंध था।

महाराष्ट्र के पुणे में लोहगढ़ किले की जिन पहाड़ियों को लोग पर्यटन का केंद्र मानते थे, वहां एक ऐसी खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। जिसे लोग महज एक 'ट्रेकिंग हादसा' समझ रहे थे, वह दरअसल एक पत्थर दिल मंगेतर और उसके प्रेमी द्वारा रची गई ठंडे दिमाग से की गई हत्या निकली। दरअसल, पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे में एक रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक केतन विशाल अग्रवाल की मौत के मामले में मंगलवार (23 जून) को कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। पुलिस ने केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को, लोहागढ़ किले की खाई में उसे धक्का देकर उसकी हत्या करने और बाद में इसे दुर्घटना का रूप देने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।

अधिकारियों के अनुसार, यह घटना 18 जून की है। शुरुआत में इसे लोहागढ़ किले से पैर फिसलने के कारण हुई दुर्घटना माना जा रहा था लेकिन गहन जांच में यह एक सुनियोजित हत्या की साजिश निकली। पुणे जिले के गहुंजे निवासी 26 वर्षीय केतन अग्रवाल अपने पारिवारिक रियल एस्टेट कारोबार में निदेशक थे। उनका शव 18 जून को लोहागढ़ किले के निकट एक गहरी खाई से बरामद किया गया था। तब पुलिस ने कहा था कि तेज हवाओं के बीच किले पर अपनी मंगेतर के साथ तस्वीरें खींचते समय केतन करीब 400 फुट गहरी खाई में गिर गए थे।

प्यार का नाटक और मौत का जाल जांच में यह बात सामने आई है कि सिया गोयल मंगेतर केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और वह उसे अपने और अपने प्रेमी के बीच का कांटा मानती थी। इस कांटे को रास्ते से हटाने के लिए सिया ने अपमे प्रेमी संग मिलकर साजिश के तहत केतन को लोहगढ़ किले की 400 फीट गहरी खाई में धकेल कर मौत की नींद सुला दिया।

पहली कोशिश नाकाम, तो दोबारा बुना मौत का ताना-बना इस मामले में चौंकाने वाला पहलू और साजिश की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केतन को मारने की सिया की यह पहली कोशिश नहीं थी। सूत्रों के अनुसार, 14 जून को भी सिया ने केतन को उसी किले से धक्का देने की कोशिश की थी, लेकिन तब एक पेड़ की वजह से केतन की जान बच गई थी। उस वक्त शातिर सिया ने 'सांप' दिखने का बहाना बनाकर इस जानलेवा हमले को एक बचाव की कोशिश बताकर केतन को गुमराह कर दिया था।

दूसरी बार प्रेमी के साथ मिलकर दिया अंजाम लेकिन सिया यहीं नहीं रुकी। उस पर केतन का खून करने का जुनून सवार था। उसने दोबारा केतन को अपने जन्मदिन के जश्न के बहाने 18 जून को फिर उसी मौत के मुहाने पर बुलाया। वहां उसका प्रेमी चेतन पहले से ही घात लगाकर बैठा था। केतन इससे अनजान था और अपने मंगेतर का शौक पूरा करने की कोशिश में लगा था लेकिन जैसे ही मौका मिला, सिया ने अपने प्रेमी संग मिलकर केतन पर हमला कर दिया और उसे बेरहमी से 400 फीट गहरी खाई में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

डिजिटल सबूतों ने खोली 'कातिल हसीना' की पोल शुरुआत में सिया ने पुलिस को यह कहकर गुमराह करने की कोशिश की कि फोटो लेते समय केतन का पैर फिसल गया लेकिन पुलिस की तकनीकी जांच ने इस झूठ के परखच्चे उड़ा दिए। जांच में सामने आया कि सिया और चेतन के बीच पिछले 6 महीनों में 2,004 बार फोन पर बातचीत हुई थी। यानी कुल 238 घंटे! पुलिस ने छानबीन में पाया कि हत्या के दिन चेतन ने चालाकी दिखाते हुए और अपनी लोकेशन छुपाने के लिए अपना फोन दुकान पर ही छोड़ दिया था और अपने कर्मचारी का फोन इस्तेमाल किया, लेकिन कानून के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच ही गए।

केतन को मारने की कोशिश कब-कब हुई? केतन को मारने की पहली कोशिश 14 जून को लोहगढ़ किले में ही रची गई थी। सिया गोयल ने कथित तौर पर केतन को किले के किनारे से धक्का दे दिया था, लेकिन एक पेड़ की वजह से केतन की जान बच गई और वह सुरक्षित बच निकला। उस समय सिया ने बहाना बनाया था कि उसने वहां एक सांप देखा था और वह केतन को काटने से बचाने के लिए धक्का दे रही थी। इसके चार दिन बाद दूसरी कोशिश 18 जून को हुई, जो सफल रही। पहली कोशिश नाकाम होने के बाद, सिया ने दोबारा योजना बनाई और 18 जून को केतन को फिर से उसी किले पर बुलाया। इस बार सिया के साथ उसका प्रेमी चेतन चौधरी भी मौजूद था। पुलिस के अनुसार, उन दोनों ने मिलकर केतन को किले से 400 फीट नीचे गहरी खाई में धकेल दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ के दौरान यह स्वीकार किया है कि उन्होंने पहले 14 जून को भी उसे मारने की साजिश रची थी लेकिन उसमें विफल रहे थे।