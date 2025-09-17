Seat sharing in Bihar could hurt Congress with several MLAs reportedly losing their tickets बिहार में सीट शेयरिंग में कांग्रेस को हो सकता है नुकसान, कई विधायकों के टिकट कटने की भी चर्चा, India News in Hindi - Hindustan
Hindi NewsIndia NewsSeat sharing in Bihar could hurt Congress with several MLAs reportedly losing their tickets

Bihar Chunav: महागठबंधन में इस बार राजद, कांग्रेस, VIP, वाम दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) और लोक जनशक्ति पार्टी (पशुपति पारस गुट) शामिल है। सीटों के बंटवारे को लेकर सभी दलों के बीच लगातार बातचीत चल रही है।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 11:27 AM
Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस इस बार लगभग 60 से 62 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। यह फैसला सहयोगी दलों मुखेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (VIP) और अन्य छोटे दलों को समायोजित करने के लिए लिया जा रहा है। सीटों के अदला-बदली की भी संभावना है। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। महागठबंधन में इस बार राजद, कांग्रेस, VIP, वाम दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) और लोक जनशक्ति पार्टी (पशुपति पारस गुट) शामिल है। सीटों के बंटवारे को लेकर सभी दलों के बीच लगातार बातचीत चल रही है।

कांग्रेस नेतृत्व ने पिछले चुनाव में मिले कमजोर सीटों को लेकर नाराजगी जताई थी। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस बार संख्या से ज्यादा सीटों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया टुडे ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा है कि सीट बंटवारे पर अंतिम समझौता अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो सकता है।

पार्टी के भीतर भी मंथन जारी है। बिहार से कांग्रेस के एक सांसद ने कहा कि इस बार सीटों का पुनर्संयोजन किया जाएगा। पार्टी का मकसद जीतने योग्य सीटें सुनिश्चित करना है। वहीं एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि कांग्रेस को 90 से ज्यादा सीटों से चुनाव लड़ने के लिए 3,000 से अधिक आवेदन मिले हैं।

हालांकि, अंदरूनी स्तर पर यह भी बहस है कि असंतोषजनक रिपोर्ट वाले मौजूदा विधायकों को टिकट से वंचित किया जाए या नहीं। कुछ नेता मानते हैं कि ऐसा करने से बगावती उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, जिससे चुनावी संभावनाएं प्रभावित होंगी। अंतिम फैसला कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक में लिया जाएगा।

इस बीच, बिहार कांग्रेस ने राहुल गांधी के दरभंगा रोड शो की तारीफ की है। चुनाव से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा राज्य में कई रैलियां और कार्यक्रम करने वाले हैं। गठबंधन की राजनीति पर नया मोड़ तब आया जब राजद नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी राज्य की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। उनके इस ऐलान से महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर चर्चा और तेज हो गई है।

Bihar Assembly Elections
