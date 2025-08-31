SCO सम्मेलन में एक फ्रेम में मोदी, पुतिन, जिनपिंग; पढ़िए आज शाम की टॉप-5 खबरें

चीन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान एक आकर्षक नजारा देखने को मिला। हॉकी एशिया कप 2025 के अपने लगातार दूसरे मैच में मेजबान भारतीय टीम ने जीत दर्ज की। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें…

चीन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान एक आकर्षक नजारा देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अन्य नेता एक मंच पर नजर आए। बिहार के राजगीर में जारी हॉकी एशिया कप 2025 के अपने लगातार दूसरे मैच में मेजबान भारतीय टीम ने जीत दर्ज की। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें…

पुतिन, जिनपिंग, मोदी और शहबाज एक फ्रेम में आए नजर; स्वागत समारोह से मजबूत संदेश

चीन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान एक आकर्षक नजारा देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अन्य नेता एक मंच पर नजर आए। तियानजिन में आधिकारिक स्वागत समारोह के दौरान ये नेता एक फोटो फ्रेम में खड़े नजर आए। अब यह तस्वीर दुनिया भर में तेजी से वायरल हो रही है और राजनीतिक विश्लेषक इसे मायने तलाशने में जुट गए हैं। कहा जा रहा है कि इस एक तस्वीर ने अमेरिका समेत दूसरे शक्तिशाली देशों को मजबूत संदेश देने का काम किया है। पढ़ें पूरी खबर

भारतीय टीम एशिया कप में मचा रही गदर, चीन के बाद जापान को भी कर दिया चित

बिहार के राजगीर में जारी हॉकी एशिया कप 2025 के अपने लगातार दूसरे मैच में मेजबान भारतीय टीम ने जीत दर्ज की। भारतीय हॉकी टीम ने जापान की मजबूत टीम को करारी शिकस्त दी। 7-0 से जापान ने अपने पहले मैच में कजाखस्तान को हराया था। टीम इंडिया ने चीन को अपने पहले मैच में 4-3 से मात दी थी। वहीं, जापान के खिलाफ भारतीय टीम को 3-2 से जीत मिली है। एक और मुकाबला भारत का अब कजाखस्तान के खिलाफ है, जो सोमवार 1 सितंबर को खेला जाएगा। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ा लिए हैं। पढ़ें पूरी खबर

हमारे संबंध को तीसरे देश के लेंस की जरूरत नहीं, मोदी-जिनपिंग ने ट्रंप को सुनाया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रविवार को मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन के रिश्तों को किसी तीसरे देश के लेंस से देखने की जरूरत नहीं। इस बात को डोनाल्ड ट्रंप के लिए संदेश माना जा रहा है जिन्होंने भारत पर भारी टैरिफ लगा रखा है। विदेश मंत्रालय ने भी पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और चुनौतियों, जैसे कि आतंकवाद और बहुपक्षीय मंचों में निष्पक्ष व्यापार पर साझा आधार के विस्तार को जरूरी माना है। पढ़ें पूरी खबर



बरसाने में बने राधा रानी के मंदिर का पुराना है इतिहास, मोर को लगता है पहला भोग

31 अगस्त को राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म उत्सव होता है। इस दिन मथुरा के पास बरसाना में बने राधारानी के मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना होती है और राधा अष्टमी को भव्य तरीके से मनाया जाता है। लेकिन बरसाना में बना राधारानी का मंदिर राधारानी का महल भी बोला जाता है। दरअसल, ये मंदिर पहाड़ियों पर बना महल है। जिसका इतिहास भी तीन सौ दशक पुराना है। बरसाना में बने इस सुंदर महल का निर्माण राजा वीरसिंह ने 1675 में करवाया था। पढ़ें पूरी खबर