'आप मेजबान हैं और सवाल पूछ रहे हैं', दिल्ली में किस बात पर तिलमिला गए पाकिस्तानी मंत्री
भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने जुड़े सवाल पर पाकिस्तानी मंत्री ने कहा कि संस्कृति की इसमें बेहद अहम भूमिका है। उन्होंने साफ किया कि संस्कृति का महत्व केवल 2 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए है।
पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मसूद मलिक ने भारत-पाकिस्तान संबंधों को बेहतर बनाने में संस्कृति की अहम भूमिका बताई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत और आपसी समझ बढ़ाने के लिए एक-दूसरे के रहन-सहन, तौर-तरीकों को समझना जरूरी है। शुक्रवार को दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के पहले सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह बात कही। एक पत्रकार ने उनसे कुछ सवाल पूछे तो उन्होंने कहा, 'सबसे पहले तो आप यहां मेजबान हैं और सवाल भी आप ही पूछ रहे हैं। ये तो ऐसा लगता है कि आपके जेहन में कोई खाका पहले से बना हुआ है।' पत्रकार ने जब उनसे सिंधु जल संधि पर पहले दिए गए बयान के बारे में पूछा तो मलिक ने कहा, 'मैं इस पर पहले ही अपनी बात रख चुका हूं और उसे दोहराता हूं कि यहां हमारी सभी चर्चाएं बहुपक्षीय ढांचे के तहत हो रही हैं। हमें इसी पर ध्यान देना चाहिए।'
भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने जुड़े सवाल पर पाकिस्तानी मंत्री ने कहा कि संस्कृति की इसमें बेहद अहम भूमिका है। उन्होंने साफ किया कि संस्कृति का महत्व केवल 2 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए है। जब तक देश एक-दूसरे को ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक उनके बीच बेहतर संबंध और विकास की संभावनाएं आगे नहीं बढ़ सकतीं। उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए दोनों पक्षों को एक-दूसरे का नजरिया समझने और अलग-अलग सोच के बारे में जानने का मौका मिलता है। इससे आपसी समझ बढ़ती है और पूरे क्षेत्र के विकास का रास्ता खुलता है।
भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा
मुसादिक मसूद मलिक का यह बयान ऐसे समय आया है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं और द्विपक्षीय बातचीत भी लंबे समय से प्रभावित रही है। फोरम में भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होने के सवाल पर मलिक ने कहा कि यह एक बहुपक्षीय कार्यक्रम है और यहां दोनों देशों के बीच किसी द्विपक्षीय मामले पर बातचीत नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से कुछ बहुपक्षीय मुद्दों पर बात की गई है।
सिंधु जल संधि को लेकर चर्चित बयान
पाकिस्तानी मंत्री ने इस दौरान सिंधु जल संधि को लेकर किसी नए बयान से बचते हुए बातचीत को SCO के बहुपक्षीय मंच तक सीमित रखने पर जोर दिया। उनकी यह प्रतिक्रिया तब आई, जब पत्रकारों ने उनसे संधि को लेकर पहले की गई टिप्पणियों पर सफाई मांगी थी। उन्होंने दोहराया कि कार्यक्रम में शामिल प्रतिनिधियों के बीच होने वाली चर्चाओं को बहुपक्षीय संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। भारत की मेजबानी में आयोजित यह तीन दिवसीय एससीओ सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम 20 से 22 नवंबर तक दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में हो रहा है।
क्या है शंघाई सहयोग संगठन
शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की स्थापना साल 2001 में चीन के शंघाई में आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। शुरुआत में इसमें रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल थे। बाद में संगठन का विस्तार हुआ और भारत व पाकिस्तान साल 2017 में इसके स्थायी सदस्य बने। इसके बाद 2023 में ईरान को भी संगठन की सदस्यता मिली। एससीओ का मंच सदस्य देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें