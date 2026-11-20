भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने जुड़े सवाल पर पाकिस्तानी मंत्री ने कहा कि संस्कृति की इसमें बेहद अहम भूमिका है। उन्होंने साफ किया कि संस्कृति का महत्व केवल 2 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए है।

पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मसूद मलिक ने भारत-पाकिस्तान संबंधों को बेहतर बनाने में संस्कृति की अहम भूमिका बताई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत और आपसी समझ बढ़ाने के लिए एक-दूसरे के रहन-सहन, तौर-तरीकों को समझना जरूरी है। शुक्रवार को दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के पहले सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह बात कही। एक पत्रकार ने उनसे कुछ सवाल पूछे तो उन्होंने कहा, 'सबसे पहले तो आप यहां मेजबान हैं और सवाल भी आप ही पूछ रहे हैं। ये तो ऐसा लगता है कि आपके जेहन में कोई खाका पहले से बना हुआ है।' पत्रकार ने जब उनसे सिंधु जल संधि पर पहले दिए गए बयान के बारे में पूछा तो मलिक ने कहा, 'मैं इस पर पहले ही अपनी बात रख चुका हूं और उसे दोहराता हूं कि यहां हमारी सभी चर्चाएं बहुपक्षीय ढांचे के तहत हो रही हैं। हमें इसी पर ध्यान देना चाहिए।'

भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने जुड़े सवाल पर पाकिस्तानी मंत्री ने कहा कि संस्कृति की इसमें बेहद अहम भूमिका है। उन्होंने साफ किया कि संस्कृति का महत्व केवल 2 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए है। जब तक देश एक-दूसरे को ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक उनके बीच बेहतर संबंध और विकास की संभावनाएं आगे नहीं बढ़ सकतीं। उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए दोनों पक्षों को एक-दूसरे का नजरिया समझने और अलग-अलग सोच के बारे में जानने का मौका मिलता है। इससे आपसी समझ बढ़ती है और पूरे क्षेत्र के विकास का रास्ता खुलता है।

भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा मुसादिक मसूद मलिक का यह बयान ऐसे समय आया है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं और द्विपक्षीय बातचीत भी लंबे समय से प्रभावित रही है। फोरम में भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होने के सवाल पर मलिक ने कहा कि यह एक बहुपक्षीय कार्यक्रम है और यहां दोनों देशों के बीच किसी द्विपक्षीय मामले पर बातचीत नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से कुछ बहुपक्षीय मुद्दों पर बात की गई है।

सिंधु जल संधि को लेकर चर्चित बयान पाकिस्तानी मंत्री ने इस दौरान सिंधु जल संधि को लेकर किसी नए बयान से बचते हुए बातचीत को SCO के बहुपक्षीय मंच तक सीमित रखने पर जोर दिया। उनकी यह प्रतिक्रिया तब आई, जब पत्रकारों ने उनसे संधि को लेकर पहले की गई टिप्पणियों पर सफाई मांगी थी। उन्होंने दोहराया कि कार्यक्रम में शामिल प्रतिनिधियों के बीच होने वाली चर्चाओं को बहुपक्षीय संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। भारत की मेजबानी में आयोजित यह तीन दिवसीय एससीओ सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम 20 से 22 नवंबर तक दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में हो रहा है।