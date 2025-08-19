आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी वर्षा से स्कूल बंद, 'बादल फोड़ बारिश' का अलर्ट
बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव सोमवार शाम को तट पार कर गया, जिसके चलते आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रात भर भारी बारिश हुई।
बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव सोमवार शाम को तट पार कर गया, जिसके चलते आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रात भर भारी बारिश हुई। मंगलवार को भी कुछ इलाकों में भारी बारिश देखने को मिली, जिसके कारण आज कुछ जिलों में स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टियां घोषित की गई हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, पार्वतीपुरम और मन्यम जिलों में कलेक्टरों ने स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा की है। इसके अलावा, विशाखापत्तनम, अल्लूरी सीतारामाराजू, काकीनाडा और पूर्वी गोदावरी जिलों में भी शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टियां हो सकती हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बारिश की स्थिति की समीक्षा के बाद सुझाव दिया है कि अगर बारिश जारी रहती है, तो शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टियां घोषित की जाएं।
तेलंगाना में इन जिलों में स्कूल बंद
तेलंगाना में सिद्दीपेट और आदिलाबाद जिलों में आज छुट्टियों की घोषणा की गई है। कामारेड्डी जिले के डोंगाडली और मदनूर मंडलों में भी छुट्टियां घोषित की गई हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सुझाव दिया है कि भारी बारिश जारी रहने पर कलेक्टर और शिक्षा विभाग के अधिकारी छुट्टियों पर फैसला लें। जिन जिलों में आधिकारिक तौर पर छुट्टियों की घोषणा नहीं हुई है, वहां अभिभावकों को स्कूलों में फोन करके पुष्टि करनी चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज के जरिए भी अलर्ट प्राप्त हो सकते हैं।
आज कहां-कहां हो सकती है बारिश
मौसम विभाग के अनुसार, तेलंगाना के आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद, खम्मम, हैदराबाद, वारंगल, नलगोंडा, जगतियाल, रामागुंडम, बेल्लमपल्ली, बांसवाड़ा, मेडक, थुप्रान, मेडचल, जनगांव, सूर्यापेट और कोठागुडेम में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। वहीं, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम, एलुरु, कोनसीमा, राजमुंदरी, गुंटूर, कृष्णा, एनटीआर, ट्यूनी, विजयनगरम, बोब्बिली, पार्वतीपुरम, मान्यम और अराकू में आज मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है।